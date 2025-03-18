Росія гарно заплатила за зраду. Чому українська міліція 2014-го "злила" Донбас

Кілька років ФСБ вербувала українських силовиків, пропонувала гроші, житло й інші вигоди

У березні-травні 20214 року в Донецьку та Луганську проходили проукраїнські мітинги, на які нападали проросійські бойовики і навіть вбивали патріотично налаштованих громадян. А тим часом міліція просто стояла і спостерігала, тому що була належним чином "оброблена" агентами ФСБ.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, як російські спецслужби вербували українських силовиків.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За словами патріота, ФСБ працювала з фактичним господарем Луганщини Олександром Єфремовим і паралельно – з правоохоронцями.

– Це були окремі плани. Наведу приклад. В 2011 році мій знайомий працював в ДАІ й поїхав на змагання до Ростова. Починаючи з 2010 року, Росія була ініціатором проведення різних змагань [прикордонних регіонів]: пожежників, працівників ДАІ, прикордонників, адміністрацій. Це все було на території Ростова і за все сплачувала Росія, – розповідає Володимир Жемчугов.

За його словами, спочатку була офіційна програма зі змаганнями, а ввечері – неофіційна.

– Великий ресторан, Росія за все платить, випили по чарці, а потім до всіх підводять людей в цивільному і починаються розмови: "Як вам працюється в правоохоронних органах України? Квартиру, мабуть, не обіцяють? Як зарплата? Не вистачає? Доводиться корупцією займатися? Не вистачає, мабуть, грошей на паливо, канцтовари? Ну, ми все розуміємо. А давайте дружити! Приїжджайте з родиною до нас в Ростов. Безкоштовно. Ми вас оселимо на базі відпочинку. Будемо дружити", – згадує історію 15-річної давнини Герой України.

Він каже, що знайомий правоохоронець зрозумів, що агент ФСБ його вербував, тому відмовився.

– А були люди, які й погодились. Тобто до 2014 року була дуже велика підготовка. Людей вербували, давали гроші. Історично ми знаємо, що Росія завжди дуже добре платить за зраду, – підсумував Володимир Жемчугов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін образився на Ахметова та Єфремова і захопив Донбас.