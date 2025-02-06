Не за 75 грн. Где в магазинах можно купить самое дешевое подсолнечное масло

Низкую цену можно найти в "Metro" и "АТБ"

Масло есть в продуктовой корзине почти каждого украинца. Стоимость этого товара уже перевалила за 70 гривен и местами магазины ставят ценник, достигающий почти 80 гривен.

Сколько сейчас нужно отдать за бутылку подсолнечного масла в магазинах, разбирался "Телеграф". Мы выяснили, где 6 февраля можно дешевле всего купить этот продукт.

По данным сайта "Минфин", средняя цена на масло "Олейна" рафинированное 850 мл составляет 75,30 гривны. Самое дорогое предложение можно приобрести в Megamarket, за 76,70 гривны, а самое дешевое в Metro — 73,90 гривны.

В то же время средняя стоимость масла "Щедрый Дар" рафинированного 850 мл составляет 76,23 гривны. По самой высокой цене ее продает "Novus", 77,99 гривны, а по самой низкой "Auchan" — 75,30 гривны.

Цены на масло "Олейна" в магазинах Украины.

В супермаркетах "Сільпо" цена бутылки подсолнечного масла этой марки составляет 74,49 гривны по состоянию на 6 февраля.

Аналогичное масло у "АТБ" стоит 74,13 гривны.

В сети магазине "Фора" 850 мл бутылку можно приобрести за 74,12 гривны.

Стоимость масла "Щедрый дар" в магазинах

В данный момент этот товар в "Сільпо" продается по цене 74,49 грн.

В магазине "АТБ" его ценник зафиксировался на уровне 74,47 грн, но он акционный.

Между тем, "Фора" предлагает приобрести 850 мл масла этой марки за 74,99 гривны.

Итак, более дешёвое масло "Олейна" 850 мл можно купить у "Metro" по цене в 73,90 гривны. Средний ценник можно найти в "Сільпо", за 74,49 гривны.

В свою очередь, самая низкая стоимость масла "Щедрый дар" 850 мл есть у "АТБ", а именно 74,47 гривны, а средняя у "Фора" и "Auchan" — 74,99 и 75,30 гривны соответственно.

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