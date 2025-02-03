Борщ будемо дарувати на свята? Як виросла ціна на капусту за два роки та що буде далі

Наскільки виріс середній цінник в магазинах на капусту, розбирався "Телеграф"

Ціни на українському ринку зазнали значних змін упродовж 2023-2025 років. Одним з продуктів, які суттєво здорожчали, виявився основний овоч борщового набору — білоголова капуста. Є велика ймовірність того, що ціна на неї ростиме надалі, адже у сховищах закінчуються запаси.

Ще два роки тому її можна було купити не дорожче 13 гривень. Про це йдеться у даних ресурсу "Мінфін".

Які ціни на білокачанну капусту були у 2023 та як вони змінювались до 2025 року включно

Згідно з даними, на початку 2023 за кіло капусти потрібно було віддати 12,81 гривні. Її вартість різко росла й у червні сягнула показника в 45,62 гривні. Однак протягом липня-жовтня цінник падав і склав 8,50 гривень.

Вже в кінці року капуста здорожчала до 11,19 гривні.

2024 рік почався з 14,31 гривні за кілограм капусти. Ціна більш-менш на такому рівні протрималась до травня, коли вартість виросла до 16,34 гривні. Хоча такий стрибок показників протримався недовго й у червні ціна впала до 11,28 гривні.

Однак серпень приніс здорожчання овочу до 30,31 гривні. Ціна не перевищувала 31 гривні до грудня, але в той момент вона виросла до 34,02 гривень.

Вже наразі, у лютому 2025 року, середня вартість 1 кілограму капусти складає 50,87 гривні.

Що буде з ціною надалі

Як повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", наразі спостерігається значний дисбаланс між попитом і пропозицією: попит залишається високим, тоді як пропозиція суттєво скоротилася. Це викликано неврожаєм в поточному році через несприятливі погодні умови.

"Очікується, що ціни на капусту й надалі зростатимуть, адже запаси в овочесховищах стрімко зменшуються. У разі подальшого зростання цін на ринку може з'явитися імпортна білоголова капуста, зокрема з Польщі та інших країн. Фермери прогнозують стабільно високі ціни до початку збору нового врожаю, який очікується наприкінці квітня – на початку травня", — прогнозує вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні можна найдешевше купити курячі яйця.