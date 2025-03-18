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Його нещодавно хвалив Гвардіола. Збірна України втратила важливого гравця перед матчем із Бельгією

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Максим Таловєров Новина оновлена 18 березня 2025, 13:13
Максим Таловєров. Фото Українська асоціація футболу (УАФ)

Синьо-жовті втратили ключового футболіста в обороні

Захисник збірної України Максим Таловєров залишив розташування команди у Бенідормі (Іспанія), де Синьо-жовті готуються до матчів плей-оф Ліги націй УЄФА проти Бельгії. Нещодавно Таловєров перейшов в англійський "Плімут" з Чемпіоншипу (другий за силою дивізіон в Англії), де одразу став лідером команди.

Таловєров не зіграє проти бельгійців через травму. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.

"Лікарі діагностували у гравця пошкодження колінного суглоба, яке він отримав, виступаючи у складі свого клубу, "Плімута". Футболіст повертається до Англії, де його відновленням займатимуться медики "Пілігримів", — йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні 24-річний Таловєров відіграв 31 матч на клубному рівні, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. До речі, один із голів Максим оформив у ворота "Манчестер Сіті" у 1/8 фіналу Кубка Англії (1:3). Після гри головний тренер МС Хосеп Гвардіола поговорив із Таловєровим. Пізніше Максим зізнався, що відомий наставник похвалив захист "Плімуту".

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Таловєров зіграв у трьох матчах із шести у ЛН. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. До речі, головний тренер національної команди Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Бельгії #Ліга Націй УЄФА