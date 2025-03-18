Його назвали ймовірною заміною Сирському. Хто такий генерал Мойсюк та чим відомий

Євген Мойсюк керував обороною Донецького аеропорту, а починав комбатом

В українському уряді, можливо, розглядають варіант заміни чинному головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Одним із потенційних кандидатів є Євген Мойсюк, який раніше був заступником Валерія Залужного.

Як повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, заміну нібито розглядають після невдачі на Курському напрямку.

Скриншот допису Гончаренка

Водночас джерела "Телеграфу" в Офісі президента спростували чутки щодо заміни Сирського.

Що відомо про Євгена Мойсюка

Народився 7 жовтня 1979 року в Чернівцях. Мойсюк — український військовий, генерал-лейтенант ЗСУ, із 7 лютого 2025 року обіймає посаду заступника міністра оборони.

Генерал Євген Мойсюк, фото: Вікіпедія

У 2000 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, а далі здобув оперативно-стратегічну та оперативно-тактичну освіту в Національному університеті оборони України.

"Це один із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовий командир. Його зона відповідальності — розвиток та генерація Сил оборони, зокрема військова освіта, мобілізаційні процеси та підготовка воїнів", — розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Євген Мойсюк починав війну комбатом, а вже згодом отримав звання генерала.

З 2021 по 2023 роки був заступником головнокомандувача Сил оборони (В. Залужного).

За свою кар’єру брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Косово та війні на Донбасі. З грудня 2014 року особисто керував обороною Донецького аеропорту, а після його повного руйнування російськими військами — організував виведення особового складу.

Що відомо про операцію в Курській області

Зі слів воєнного експерта Івана Ступака, бої на Курщині перетворилися з військової операції виключно на політичну.

"Тому наші військові тримались за ці клаптики землі, не розуміючи, як цим можна було скористатись", — пояснив він.

Натомість військовослужбовець та голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що Курська область могла би бути "козирем" для України, якби офіційна позиція була іншою. Наприклад, якби ці території визнали окупованими або закріпили їх у Конституції як частину України.

Наразі українські бійці контролюють значну територію противника. Рустем Умєров заявив, що задля збереження сил командування провело планову передислокацію військових на вигідніші оборонні позиції. До того ж, він додав, що жоден підрозділ не перебуває в оточенні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ. Генерал-майор Андрій Гнатов на цій посаді змінив генерал-лейтенанта Анатолія Баргілевича.