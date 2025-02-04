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Сир здорожчав вполовину. Як змінилися ціни на молочку за чотири роки

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Молочна продукція на столі
Молочна продукція на столі. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

За чотири роки показники на українському ринку найбільш суттєво виросли на сири, потім йдуть масло вершкове та сметана, а останнім — молоко

Ціни на молочну продукцію, зокрема на молоко, сири, сметану та масло, упродовж 2020-2024 року суттєво зросли, Деякі з цих товарів здорожчали вдвічі й цінник перевалив за 200 гривень.

Якщо у 2020 році ціни переважно були двоцифровими, то у 2024 році більшість з них стали трицифровими. Як змінились показники за ці роки, дізнався "Телеграф", використавши архівні дані з "Мінфіну".

Ціни на молочку в грудні 2020 та 2024 роках

Згідно з даними, у 2020 році ціни були такими:

  • за молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно (1000 г) потрібно було заплатити 25,60 гривень (за 900 г — 23,04 грн) ;
  • сири м'які жирні (1 кг) коштували 111,46 гривні;
  • один кілограм сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 63,81 гривні (за 350 г — 22,33 грн);
  • а масло вершкове 200 г мало цінник в 44,47 гривні.

За чотири роки ціни виросли й у грудні 2024 року складали:

  • за молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно (1000 г) потрібно було заплатити 45,64 гривні (за 900 г — 41,08 грн). Воно здорожчало на 20,04 гривні;
  • сири м'які жирні (1 кг) коштували 217,36 гривні. За цей період їх ціна виросла на 105,9 гривні;
  • один кілограм сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 130,85 гривні (за 350 г — 45,80 грн). Протягом 4 років вартість виросла на 40,04 гривні;
  • а масло вершкове 200 г мало цінник в 102,23 гривні. Його вартість піднялась на 57,76 гривні.

Отже, найбільше здорожчання упродовж грудня 2020-2024 років відбулось на сири м'які жирні. Потім йде масло вершкове та сметана, а останнім — молоко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найдешевше можна купити вершкове масло.

Теги:
#Молоко #Сир #Ціни #Сметана #Вершкове масло #Молочка