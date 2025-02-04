Сир здорожчав вполовину. Як змінилися ціни на молочку за чотири роки

За чотири роки показники на українському ринку найбільш суттєво виросли на сири, потім йдуть масло вершкове та сметана, а останнім — молоко

Ціни на молочну продукцію, зокрема на молоко, сири, сметану та масло, упродовж 2020-2024 року суттєво зросли, Деякі з цих товарів здорожчали вдвічі й цінник перевалив за 200 гривень.

Якщо у 2020 році ціни переважно були двоцифровими, то у 2024 році більшість з них стали трицифровими. Як змінились показники за ці роки, дізнався "Телеграф", використавши архівні дані з "Мінфіну".

Ціни на молочку в грудні 2020 та 2024 роках

Згідно з даними, у 2020 році ціни були такими:

за молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно ( 1000 г ) потрібно було заплатити 25,60 гривень (за 900 г — 23,04 грн) ;

) потрібно було заплатити 25,60 гривень (за 900 г — 23,04 грн) ; сири м'які жирні (1 кг) коштували 111,46 гривні;

один кілограм сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 63,81 гривні (за 350 г — 22,33 грн);

сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 63,81 гривні (за 350 г — 22,33 грн); а масло вершкове 200 г мало цінник в 44,47 гривні.

За чотири роки ціни виросли й у грудні 2024 року складали:

за молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно ( 1000 г ) потрібно було заплатити 45,64 гривні (за 900 г — 41,08 грн). Воно здорожчало на 20,04 гривні;

) потрібно було заплатити 45,64 гривні (за 900 г — 41,08 грн). Воно здорожчало на 20,04 гривні; сири м'які жирні (1 кг) коштували 217,36 гривні. За цей період їх ціна виросла на 105,9 гривні;

один кілограм сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 130,85 гривні (за 350 г — 45,80 грн). Протягом 4 років вартість виросла на 40,04 гривні;

сметани жирністю до 15% включно можна було купити за 130,85 гривні (за 350 г — 45,80 грн). Протягом 4 років вартість виросла на 40,04 гривні; а масло вершкове 200 г мало цінник в 102,23 гривні. Його вартість піднялась на 57,76 гривні.

Отже, найбільше здорожчання упродовж грудня 2020-2024 років відбулось на сири м'які жирні. Потім йде масло вершкове та сметана, а останнім — молоко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найдешевше можна купити вершкове масло.