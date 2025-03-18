Фірма бізнесмена, пов’язаного з Льовочкіними та Кличком, "облизується" на землю на березі Дніпра

Поділити земельну ділянку фірми захотіли на підставі сумнівного майна

У Голосіївському районі столиці фірма, що має серед власників бізнесмена, близького до міського голови Києва Володимира Кличка та родини Льовочкіних, ймовірно, хоче заволодіти державною (за іншими даними комунальною) землею. Схема вже класична – реєстрація сумнівного майна, під яке й планується отримати ділянку на березі Дніпра. Відповідний проєкт рішення наразі "завернула" одна з комісій Київської міськради й готує звернення до правоохоронних органів.

"Телеграф" вирішив дізнатися, яка саме земельна ділянка зацікавила підприємця й чому її виділення може бути порушенням закону.

Два причали, місточки та ворота

Черговий скандал в столиці розгортається навколо землі державної власності (такий її статус зазначений на кадастровій карті, але в документах КМДА та Київради йдеться про землі комунальної власності — Авт.), що знаходиться в Голосіївському районі столиці. Тут по вулиці Покільській (Хутір-Острів – до 2022 року називалась Камишинська) ділянку площею 12,2918 га (кадастровий номер 8000000000:90:115:0002) 24 роки орендувало приватне акціонерне товариство "Асфальтобетонний завод". Але строк договору оренди закінчився 2 жовтня 2022 року й рішення про його поновлення Київська міська рада не приймала. Про це йдеться у висновку Управління захисту прав та інтересів територіальної громади м. Києва. В документі зазначено, що на цьому "клаптику землі" знаходиться майновий комплекс загальною площею 13543,8 кв. м, власником якого є ПрАТ. Це цех асфальтобетону, ділянка мастики, сховище рідкого бітуму, склади, парокотельня тощо.

Приватна фірма "РТ "Рівер" накинула оком на таку ділянку на березі Дніпра

Крім того, тут розташована гідротехнічна споруда (причал), яка віднедавна належить Товариству з обмеженою відповідальністю "РТ "Рівер". За даними сервісу Опендатабот, це ТОВ засновано 12 грудня 2022 року, його основний вид діяльності "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", а статутний капітал складає всього 10 тис. гривень. При цьому у підприємства минулого року у порівнянні з попереднім стався різкий приріст активів – з 3,5 тис. гривень до 5,2 млн. гривень, відповідно й дохід з нульового виріс до 633 тис. гривень.

На ділянці майно двох компаній

Натомість в товаристві лише 1 працівник, зате відразу три кінцеві бенефіціарні власники – Роман Кравченко, Григорій Ткаченко та Ігор Тинний, які володіють фірмою у рівних долях. Останній бізнесмен має в партнерах членів родини Льовочкіних, раніше наближених до президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, з Юлією – сестрою ексголови адміністрації президента Сергія Львочкина – співпрацює в енергохолдингу "Гідроенергоінвест-Акванова", крім того, до сфери інтересів Тинного також відноситься нерухомість, ресторани, вивезення сміття та швейне виробництво.

З ім’ям бізнесмена, до речі, пов'язаний скандал з планами на забудову у парку "Наталка". У випадку з зеленою зоною на Оболоні ТОВ "Гювексхаус", що належить Тинному, отримало у власність так званий Кесон (бетонну споруду у формі субмарини висотою 17 метрів), а вже на підставі цього почала претендувати на землю, яка належить до земель Водного фонду. При цьому виділення ділянки саме цій фірмі активно лобіював міський голова Віталій Кличко, зокрема, у своєму виступі на одному із засідань сесії. Він також не приховував, що особисто знає Тинного.

Розподіл ділянки ініціював "Асфальтобетонний завод"

На території по вулиці Покільській, 4 ТОВ "РТ "Рівер" спочатку оформило на себе гідротехнічну споруду на березі Дніпра. Право власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме два причали, містки, бетонне вимощення берегової смуги, ворота та огорожу, зареєстровано на початку лютого 2024 року. Підставою став договір купівлі-продажу. Але ці дії відбулись з порушеннями, заявляють представники громадської ради при КМДА. У дописі на своїй сторінці у Facebook її голова Геннадій Кривошея пояснює: "До 2022 року подібна приватизація майна по береговій лінії взагалі були заборонена законодавством, а з 2022 року його можна було придбати лише на аукціоні. Про який ніде немає ніякої згадки".

Щоб з’ясувати, чи дійсно це так, "Телеграф" звернувся з запитом до Держпідприємства "Адміністрація річкових портів", що мало б опікуватися такими об’єктами на березі Дніпра. В ДП повідомили, що "гідротехнічна споруда, розташована на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:90:115:0002, не перебуває та ніколи не перебувала на балансі підприємства". При цьому "Адміністрація річкових портів" роз’яснила, що в різні періоди законодавство України визначало перелік об’єктів, що не підлягали приватизації, а, відповідно, не могли бути вкладом держави до статутного фонду акціонерного товариства (в цьому випадку ПрАТ "Асфальтобетонний завод" – Авт.). До кінця 2021 року гідротехнічні споруди не можна було приватизувати, відповідно вони не могли належати суб’єктам господарювання на праві приватної власності.

До 2022 року приватизувати гідротехнічні споруди було заборонено

З 1 січня 2022 року приватизація причальних гідротехнічних споруд, дійсно, стала можливою, адже з цієї дати набув чинності Закон України "Про внутрішній річковий транспорт", що містив таку норму. При цьому Закон України "Про господарські товариства" визначав, що фактично акціонерне товариство може розпоряджатися лише тим державним майном, яке було йому передано у власність як вклад у статутний фонд. А майно, яке таку процедуру не пройшло, належить державі, незалежно від того, на балансі якого підприємства воно обліковується чи взагалі не обліковується.

Адміністрація річкових портів планує добиватися повернення держмайна

Крім того, ДП "Адміністрація річкових портів" посилається й на роз'яснення від Вищого арбітражного суду про те, що державне майно не втрачає статусу державної власності, навіть якщо перебуває на балансі у якогось приватного підприємства. Отже, виходить, що ПрАТ "Асфальтобетонний завод" таки не мав права проводити будь-які "маніпуляції з гідротехнічними спорудами, а тим паче продавати їх приватній фірмі.

Державна земля і незаконна реєстрація

Крім майна на вулиці Покільській, 4, набуття права власності на яке спірне, ТОВ "РТ "Рівер", вочевидь, захотіло отримати й землю. Задля цього "Асфальтобетонний завод" ініціював розподіл земельної ділянки, відповідне звернення до Київської міської державної адміністрації датоване квітнем 2024 року. Після виконання всіх процедур, передбачених законом (виготовлення технічної документації землевпорядною організацією, погодження Департаментом земельних ресурсів КМДА тощо) було підготовано проєкт рішення міської ради, зареєстрований 28 січня 2025 року.

В документі йдеться про необхідність розділення великої ділянки, яку займає "Асфальтобетонний завод", на дві: площею 0,9261 га (кадастровий номер 8000000000:90:115:0126) та площею 11,3657 га (кадастровий номер 8000000000:90:115:0127). В пояснювальній записці до проєкту метою таких дій зазначене подальше оформлення права користування на сформовані ділянки. Очевидно, що на це претендуватимуть ТОВ "РТ "Рівер" та ПрАТ "Асфальтобетонний завод", адже обидва мають нерухомість. При цьому лишаються питання щодо прав на землю "Асфальтобетонного заводу", адже як зазначалось, договорі оренди протермінований й інформація про його пролонгацію відсутня на офіційних сайтах. А щодо нерухомості, то наразі підприємство працює, й використовує будівлі, наявні на ділянці, у забезпеченні виробничого процесу.

На кадастровій карті зазначено, що ділянка - у державній власності

Натомість є "нюанси" як з майном ТОВ "РТ "Рівер", про що йшлося вище, так із самою землею. По-перше, вже традиційно для земельних оборудок у столиці, під невеликі за площею об’єкти нерухомості виділяється значна земельна ділянка. А саме майже гектар. По-друге, розташування ділянки у прибережній захисній смузі накладає певні обмеження на її використання. А саме на таких об'єктах вздовж річок, навколо водойм та на островах, відповідно до ч. 2 ст. 61 Земельного кодексу України, забороняється розорювання земель, зберігання та застосування пестицидів та добрив, будівництво будь-яких споруд (виключенням є гідротехнічні, навігаційного призначення, гідрометричні, лінійні та інженерно-технічні, фортифікаційні тощо), влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. На цьому наголосили у ДП "Адміністрація річкових портів".

При цьому на кадастровій карті зазначено, що ділянка по вул. Покільській, 4, на частину якої претендує ТОВ "РТ Рівер", має призначення "для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості". А в проєкті рішення Київської міської ради міститься доповнення, що з включенням "об’єктів оброблення відходів, зокрема енергогенеруючим блоком". Чи це вже наявні об’єкти, чи тільки заплановані для розміщення, наразі невідомо, але, як вбачається з норм закону, накопичувати відходи в прибережній смузі та щось будувати в будь-якому випадку заборонено.

Також в ДП "Адміністрація річкових портів" запевнили видання "Телеграф", що "вживають заходів щодо захисту державних інтересів та повернення гідротехнічних споруд у власність держави". Серед таких кроків, зокрема, лист до постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Київської міської ради "щодо недопущення відведення земельної ділянки по вул. Покільська, 4 під гідравлічними спорудами, що належать державі, та право на які незаконно зареєстровано суб’єктом господарювання приватної форми власності".

Комісія вирішила рішення "завернути"

Враховуючи інформацію у зверненні комісія на черговому засіданні вирішила відхилити проєкт рішення "Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:90:115:0002) для експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд заводу на вул. Покільській (Хутір-Острів) у Голосіївському районі міста Києва (603674011)". А також звернутися до Управління стратегічних розслідувань у місті Києві та Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити викладені ДП "Адміністрація річкових портів" факти. Про це йдеться у протоколі засідання комісії, розміщеному на офіційному сайті Київської міської ради.

Мала б це питання розглянути й постійна комісія Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, але через корупційний скандал останні місяці засідання вона не проводить. "Телеграф" й надалі слідкуватиме за історією ділянки по вулиці Покільській, 4 й повідомить, до яких висновків прийдуть компетентні органи.

Як повідомляв "Телеграф", минулого року журналістам стало відомо про реалізацію ще однієї сумнівної схеми в Голосіївському районі — тут пів гектара землі намагалась привласнити Компанія ТОВ "Менаполіс" з орбіти братів Супруненків.