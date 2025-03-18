Українці зможуть дізнатися онлайн причини порушення військового обліку: де дивитись

ТЦК повинні будуть вносити дані про правопорушення

У "Резерв+" незабаром з’явиться нова функція. У застосунку можна буде дізнатися причину порушення військового обліку.

Зараз система лише повідомляє про сам факт порушення, але не пояснює, чому. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко порталу DOU.

За її словами, нова функціональність вже у процесі впровадження. Після оновлення сервісу оператори ТЦК зобов’язані будуть вказувати причину порушення під час внесення даних до системи.

"Незабаром у "Резерв+" до сповіщень про порушення військового обліку ми додамо поле з поясненням. Оператори ТЦК під час внесення інформації про порушення обов’язково вказуватимуть причину — чи йдеться про ігнорування повістки, некоректні дані про місце проживання або інші підстави. Це допоможе користувачам швидше виправити можливі неточності", — уточнила Черногоренко.

Нагадуємо, що оновити контактні дані можна у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов’язані громадяни можуть оновити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Як зазначила Катерина Черногоренко, зміна певних персональних даних здійснюється за чітко визначеним алгоритмом. Повторно вносити зміни дозволяється необмежену кількість разів, однак не частіше ніж один раз на сім днів .

Заступниця міністра оборони пояснила, що можливість зміни саме цих контактних даних обумовлена необхідністю підтримання актуальної інформації для комунікації з військовозобов’язаними. Водночас такі відомості не завжди можна автоматично отримати з інших державних реєстрів.

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