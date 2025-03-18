Путін та Трамп поговорять по телефону: всі відомі деталі (оновлюється)

Трамп казав, що з нетерпінням чекає на цю розмову

У вівторок, 18 березня, американський лідер Дональда Трамп проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Метою їхнього діалогу буде обговорення перемир’я з Україною на 30 днів та завершення російсько-української війни.

"Телеграф" уважно стежить за ситуацією та оновлюватиме інформацію у міру її надходження. Тут будуть опубліковані подробиці розмови Трампа та Путіна, а також інші деталі цієї події.

Відомо, що президенти мають намір зателефонувати о 17:00 за Києвом і о 18:00 за Москвою. У Вашингтоні тим часом буде об 11:00. Різниця у часі між столицею США та Україною становить 6 годин, а з Росією – 7 годин.

Розмова Путіна та Трампа – основне

08:00 Трамп перед телефонною розмовою з Путіним заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України вже узгоджені.

"Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але багато ще потрібно зробити. Тисячі молодих солдатів та інших гинуть. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і це має припинитися зараз. Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним", — зазначив американський лідер.

Що було раніше

Спеціальний представник США Близького Сходу Стів Віткофф після візиту до Москви повідомив, що розмова Трампа та Путіна відбудеться найближчим часом. Він заявив, що США "зменшують розрив між двома країнами" і, що Трамп з Путіним матиме "хорошу і позитивну" розмову.

Пізніше стало відомо, що телефонну розмову заплановано на 18 березня. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що розмова планується саме цього дня. Кремль не розкриває деталей майбутньої розмови свого лідера із Трампом.

Також Трамп окреслив основні теми своєї майбутньої розмови з Путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

При цьому у США не виключають застосування "важелів тиску" проти Москви, якщо розмова не виправдає очікування Трампа. Про це розповіла речник Білого дому Керолайн Левітт.

У Росії сподіваються на те, що майбутня розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним дозволить "реанімувати" відносини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін показово принизив посла Трампа, змусивши на нього чекати 8 годин.