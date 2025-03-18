Брали на гачок СБУ, суди і прокуратуру. Як Кремль 2014-го використав компромат на українських силовиків

Замазані в корупції були всі – від простих ДАІшників до керівництва Прикордонної служби

Після приходу Віктора Януковича до влади 2010 року Кремль ініціював процес масового переїзду гарно фінансово забезпечених відставних російських силовиків на схід України, які отримували українські паспорти і одружувалися на українках, що мали владні повноваження. Таким чином агенти Росії могли впливати на ситуацію в регіоні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він також пояснив, як російські спецслужби брали на гачок корумпованих українських правоохоронців.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За його словами, починаючи з 2010 року, в Україну масово почали приїжджати з Росії військові пенсіонери. Чоловіки 40-45 років, в нормальному фізичному стані, з великими пенсіями.

– Вони брали українське громадянство і шукали жінок в правоохоронних органах, різних адміністраціях. Головне, щоб ці жінки були при владі. Вони одружувалися на суддях, прокурорах, тому що їм головне було мати доступ до влади. І от на такому рівні було все просякнуто, – каже колишній підпільник.

Він пояснює, що окрема тема – це були прикордонники.

– Росіяни зробили окрему зону, і на кордоні в Луганській області від Краснодона до Дяково це була "діра". Мабуть, тому за нею слідкував особисто начальник Прикордонної служби Литвин (голова ДПСУ (2003-2014) Микола Литвин, рідний брат спікера Верховної Ради (2002–2006 та 2008–2012) Володимира Литвина. – Ред.), – каже Володимир Жемчугов.

За його словами, все було просякнуте корупцією, з цього "годувалися" всі: СБУ, прокуратура, податкова, суди.

– Я поїхав на кордон, щоб подивитися, як це відбувається. Там не було ніякої огорожі, просто степи. Вдень все було тихо, а вночі наче Московська кільцева дорога: автівки в дві сторони туди-сюди одна за одною. Везли з Росії паливо (бензин, солярку), борошно, рибу. З України туди везли кольорові метали, цукор. Це були величезні об'єми контрабанди, – пояснює Герой України.

Він додає, що паралельно росіяни "чіпляли" прикордонників, СБУшників, митників, ДАІшників на компромат.

– І цим компроматом вони скористалися в 2014 році. Коли стояв Майдан в 2013 році і ще нікого не розстрілювали, біля Краснодона вже всі бази відпочинку були забиті спецпризначенцями в цивільному. Тоді навіть перший блокпост вони поставили на в'їзді в цю зону, у них вже була зброя. І все тому, що всі були замазані в цій корупції, – розповідає колишній партизан.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому 2014 року міліція "злила" Донбас проросійським бойовикам.