Трамп віддасть Путіну Одеський порт? У Зеленського прокоментували матеріал NYT

ЗМІ заявляло, що Київ начебто побоюється щодо задовільнення Трампом бажань Путіна — зокрема і передачі порту Одеси під владу РФ

В Офісі президента України не мають інформації щодо того, що контроль над критично важливим портом Одеси та іншими портами Чорного моря є частиною переговорного процесу щодо закінчення бойових дій на території нашої країни.

"Ми такого не чули й обговорювати це не збираємося", — сказало джерело "Телеграфу" в Офісу президента, коментуючи резонансну публікацію The New York Times. У матеріалі йшлося про нібито побоювання Києва щодо задовольнення Трампом бажань Путіна — зокрема і передачі порту Одеси під владу Росії.

Слід окремо зауважити, що матеріал було опубліковано безпосередньо перед розмовою президентів США та Росії, яка запланована на вівторок, 18 березня. Під час телефонної бесіди Дональд Трамп планує обговорити з Путіним умови встановлення 30-денного перемир’я та ситуацію зі сталим миром в Україні.

Що відомо про Одеський порт?

Одеський морський торгівельний порт є державним підприємством та одним із найбільших українських морських портів. Має річну пропускну здатність до 50 мільйонів тонн (по 25 млн тонн на сухі та рідинні вантажі).

Одеський морський порт

Був сильно пошкоджений через ракетну атаку армії РФ 25 вересня 2023 року, але продовжує працювати. Є першим із портів, через який під час повномасштабної агресії Росії запрацював "зерновий коридор" — 1 серпня 2022 року його покинуло судно RAZONI із 26 тис. тонн зерна на борту.

Збереження доступу до Чорного моря є важливим моментом для майбутнього України.

Переговори Трампа і Путіна

Додамо, що журналісти NYT також писали, що адміністрація Білого Дому нібито чітко демонструє, що готова віддати під контроль РФ вже окуповані землі — тобто майже 20% території України. Крім цього вони уточнили, що президент США Дональд Трамп наразі уникає говорити, які саме українські регіони можуть стати "предметом торгу" у переговорах із Володимиром Путіним стосовно завершення війни. Окремо зауважимо, що готовність до заморозки по лінії фронту демонструє і Офіс президента України.

Тим часом інші іноземні медіа також готуються до телефонної розмови між Трампом і Путіним 18 березня. Зокрема, Bloomberg пишуть, що Росія може обговорювати із США розподіл активів. Це, на думку медійників, вказує на готовність Трампа "пожертвувати інтересами Києва".