Ахметов зрадив Путіна? Герой України розповів про домовленості олігарха і президента РФ

Донбас хотіли відірвати від України ще 20 років тому

Більш як півтора десятки років, до заворушень проросійських сепаратистів і вторгнення військ РФ на український Донбас, регіоном керували дві людини: голова Луганської ОДА (1998—2005) та лідер Партії регіонів (2010—2014) Олександр Єфремов і донецький олігарх Рінат Ахметов, які мали певні домовленості з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, чому російський диктатор відчував себе зрадженим українськими політиками.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

– З 1997 по 2013 рік влада змінювалась, але ці дві людини неформально керували Луганською і Донецькою областю. Ми жартома називали Єфремова царем Луганської області. Тому що все в області залежало від Єфремова, а в Донецькій області – від клану Ахметова, – розповідає партизан.

За його словами, коли сталася Помаранчева революція і президентом став Віктор Ющенко (2005-2010), вони хотіли продовжувати керувати на Донбасі.

– Як кажуть, у них були домовленості з Путіним і в 2004 році ще хотіли зробити цей сценарій і від'єднати Луганську та Донецьку області. Але Ющенко вчинив мудро: після перемоги революції він приїхав в Донецьк на зустріч з Ахметовим, Єфремовим, Януковичем та керівництвом Партії регіонів. І вони домовились, що Ющенко закриває всі кримінальні справи про сепаратизм, не буде втручатися в регіон, але області повинні залишитися в складі України, – каже Володимир Жемчугов.

На його думку, це влаштовувало Ахметова та Єфремова, але не влаштовувало Путіна.

– Люди при владі казали, що Путін тоді образився. Він сподівався на Ахметова і Єфремова, але вони його зрадили. Путін це запам'ятав. Він готувався 10 років і через 10 років вже зробив той самий сценарій. Мабуть, Ахметов думав, що все буде як у 2004 році, але Путін його переграв. Коли Ахметов почав казати, що давайте домовлятися, Путін вже не чекав, а просто ввів війська. І коли війська [РФ] зайшли на територію Донецької, Луганської області, Ахметов і Єфремов вже нічого не вирішували, – підсумував Герой України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, кого на виборах підтримає Ахметов.