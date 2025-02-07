Біжіть, бо закінчаться. В яких магазинах наразі можна зекономити понад 60 грн на Raffaello

Деякі магазини встановили цінники на цукерки понад 200 гривень

Зовсім скоро настане День Святого Валентина і більшість вже розмислює над тим, що можна подарувати на це свято. Якщо ж думки зійшлися на солодкому презенті, то найочевидніше, що це будуть цукерки Raffaello.

В яких торгових точках України наразі можна купити найвигіднішу пропозицію цукерок, розбирався "Телеграф". Ціни були проаналізовані в семи різних магазинах.

Ціни на Raffaello в магазинах України

Найдешевшу пропозицію цих цукерок можна знайти в "Maudau". Наразі на них діє акція, тому товар продається за 139 гривень.

У "АТБ" та "Auchan" 150-грамова коробка цукерок коштує 175,90 гривень.

Тим часом "Novus" продає цей солодкий товар за ціною в 179,0 гривень.

Однак у "Космос" ціна на цукерки сягнула 183,0 гривень за упаковку.

Мегамаркет "Metro" пропонує ще дорожчий товар — за 186,45 гривні.

А от ціна на Raffaello у "Оkwine" перевищила 200 гривень.

Тож, найнижчу ціну на цукерки Рафаело за 150 грамів наразі можна знайти в "Maudau", адже там діє акція. А середня ціна на цей товар складає 177,18 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на молочку протягом 4 років.