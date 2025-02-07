Бегите, а то закончатся. В каких магазинах сейчас можно сэкономить более 60 грн на Raffaello

Некоторые магазины установили ценники на конфеты свыше 200 гривен

Совсем скоро наступит День Святого Валентина и большинство уже размышляет над тем, что можно подарить на этот праздник. Если мысли сошлись на сладком презенте, то очевидно, что это будут конфеты Raffaello.

В каких торговых точках Украины сейчас можно купить самое выгодное предложение конфет, разбирался "Телеграф". Цены были проанализированы в семи различных магазинах.

Цены на Raffaello в магазинах Украины

Самое дешевое предложение этих конфет можно найти в "Maudau". Сейчас на них действует акция, поэтому товар продается за 139 гривен.

В "АТБ" и "Auchan" 150-граммовая коробка конфет стоит 175,90 гривны.

Между тем "Novus" продает этот сладкий товар по цене в 179,0 гривны.

Однако в "Космос" цена на конфеты достигла 183,0 гривны за упаковку.

Мегамаркет "Metro" предлагает еще более дорогой товар — за 186,45 гривны.

А вот цена на Raffaello в "Оkwine" превысила 200 гривен.

Поэтому, самую низкую цену на конфеты Рафаэло за 150 граммов сейчас можно найти в "Maudau", ведь там действует акция. А средняя цена на этот товар составляет 177,18 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как изменились цены на молочку в течение 4 лет.