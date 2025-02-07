Бегите, а то закончатся. В каких магазинах сейчас можно сэкономить более 60 грн на Raffaello
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Некоторые магазины установили ценники на конфеты свыше 200 гривен
Совсем скоро наступит День Святого Валентина и большинство уже размышляет над тем, что можно подарить на этот праздник. Если мысли сошлись на сладком презенте, то очевидно, что это будут конфеты Raffaello.
В каких торговых точках Украины сейчас можно купить самое выгодное предложение конфет, разбирался "Телеграф". Цены были проанализированы в семи различных магазинах.
Цены на Raffaello в магазинах Украины
Самое дешевое предложение этих конфет можно найти в "Maudau". Сейчас на них действует акция, поэтому товар продается за 139 гривен.
В "АТБ" и "Auchan" 150-граммовая коробка конфет стоит 175,90 гривны.
Между тем "Novus" продает этот сладкий товар по цене в 179,0 гривны.
Однако в "Космос" цена на конфеты достигла 183,0 гривны за упаковку.
Мегамаркет "Metro" предлагает еще более дорогой товар — за 186,45 гривны.
А вот цена на Raffaello в "Оkwine" превысила 200 гривен.
Поэтому, самую низкую цену на конфеты Рафаэло за 150 граммов сейчас можно найти в "Maudau", ведь там действует акция. А средняя цена на этот товар составляет 177,18 гривны.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как изменились цены на молочку в течение 4 лет.