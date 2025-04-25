Мовчки йти не можна: що треба сказати і зробити при виході з цвинтаря

Завершуючи свій візит на цвинтарі, важливо правильно попрощатися

На дев’ятий день після Великодня в Україні відзначається Радониця ("Проводи" або "Гробки"), коли віряни вирушають на цвинтарі, щоб вшанувати пам’ять своїх близьких. Є низка заборон, яких слід дотримуватися в ці дні, і не менш важливою є сама поведінка на цвинтарі.

"Телеграф" вирішив нагадати, як правильно згадувати померлих і які слова треба говорити, покидаючи могили родичів та при виході з цвинтаря. Ці поради слід запам’ятати!

Що потрібно сказати при виході з цвинтаря

Під час відвідування цвинтаря слід дотримуватися певних прикмет, зокрема, потрібно знати, як правильно говорити з померлими. Коли прийдете на могилу, слід сказати такі слова: "Упокой, Господи, душу померлого і прости йому гріхи вільні й невільні".

Біля могили не можна голосно розмовляти, сміятися, розповідати про свої успіхи, чи навпаки, скаржитися на життя. У поминальні дні треба теплими словами згадувати про своїх рідних, які покинули цей світ, прочитати молитву і попросити Бога про упокій душі померлих.

Після вшанування пам’яті, йдучи з могили, треба сказати "прощавай" і в жодному разі не говорити "до побачення". Згідно з прикметами, така фраза може сприйнятися як бажання якнайшвидше опинитися серед мертвих. Мовчки йти також не можна, адже це може образити покійного.

Що потрібно сказати, йдучи з цвинтаря, Фото: Freepik

Проходячи могили можна подумки проговорити: "Нехай нам здоровиться, а вам легко лежиться". Перед виходом за ворота скажіть: "Вам Царства Божого, а нам – до вас не поспішати", після цього вийдіть за територію цвинтаря, поверніться обличчям до могил і тричі перехристіться. Таким чином, ви віддасте померлим данину поваги.

"Телеграф" писав раніше, як не розгнівати душі померлих у поминальні дні 2025 року. Є сім народних прикмет.