Йому був 21 рік

Син високопоставлених співробітників ЦРУ Майкл Глосс воював на боці росіян на війні проти України та був ліквідований у квітні 2024 року. Його поховали лише наприкінці року.

Майкл народився 2002 року в родині військових. Про це йдеться у розслідуванні "Важливі історії".

Його мати — Джуліан Глосс, стала першою жінкою-командувачем курсантського складу Військово-морської академії США і обіймала різні посади в армії та розвідці, зокрема заступника директора ЦРУ з цифрових інновацій. Батько, Ларрі Глосс — ветеран ВМС США, працював у галузі кібербезпеки та очолював структуру, яка обслуговує національні інтереси США.

Сім’я Глосс

Він навчався у приватному коледжі вільних мистецтв College of the Atlantic у Бар-Харборі. Глосс також був пацифістом, цікавився темою клімату у світі та протестував проти заборони абортів.

У 2023 році Майкл кинув навчання та батьківський будинок, поїхавши у навколосвітню подорож. У Східній Європі він представлявся різними іменами, у тому числі псевдонімом Іттобаал, і прагнув свободи і пригод. Через час, перебуваючи в Стамбулі, Глосс зробив собі російську візу і поїхав подорожувати РФ.

Він зареєструвався у соціальній мережі "Вконтакте", обзавівся прапором СРСР, підписався на групи про Леніна і більше того, постив різні відео з президентом РФ Володимиром Путіним.

Вже через рік після початку своєї подорожі Глосс підписав контракт із Міністерством оборони Росії та опинився на війні проти України. Він був у складі 137 полку ВДВ.

Майкл Глосс

4 квітня 2024 року Глосс загинув. Того ж дня, згідно з телеграм-каналом 106-ї дивізії РФ, до якої входить рязанський полк, десантники продовжували наступ у Донецькій області під Роздолівкою та Веселим. Точні подробиці його ліквідації невідомі.

Похорон Майкла в США пройшов 21 грудня 2024 року, через вісім місяців після його загибелі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в московському шпиталі помер російський пропагандист, "військор" телеканалу Міноборони РФ "Зірка" Микита Гольдін.