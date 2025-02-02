В Україні продають рибку з мультика Немо: ціна вас здивує

Дані рибки їдять сухий та заморожений корм

Не лише породи собак стають відомими: в Україні продається риба-клоун, Amphiprion ocellaris. Цей вид рибок став популярним після появи мультфільму "У пошуках Немо".

Відповідне оголошення опубліковано на популярному сайті купівлі-продажу. Ця рибка коштує 1800 гривень. Її продає мешканець Дніпровського району Запоріжжя.

"Їдять сухий корм і заморозку, сидять в актинії, іноді в еуфілії. Відправлення авто або залізничним транспортом за вас рахунок", — йдеться в оголошенні.

Що відомо про цю рибку

Риба-клоун або Amphiprion ocellaris — це рід морських променеперих риб з сімейства помацентрових. Для риб-клоунів характерний симбіоз з різними видами актиній (різновид поліпів — Ред.).

Забарвлення риб може бути або насичено пурпуровим, або вогненно-помаранчевим, червоним і жовтим. Найчастіше ці рибки зустрічаються в рифах Індійського та Тихого океанів – від Східної Африки та Японії до Французької Полінезії та Східної Австралії.

Також ці рибки здатні змінювати стать, що створює найкращі умови для розмноження.

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