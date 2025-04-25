Офіцер ТЦК придбав квартиру за 1,3 млн, не маючи таких грошей. Що ще цікавого знайшли в його декларації

Він вже має дві квартири та авто

Офіцер Дніпропетровського обласного ТЦК без жодних офіційних заощаджень та з невеликою зарплатнею купив собі квартиру за майже 1,5 мільйона гривень. Йдеться про 45-річного Сергія Псарьова.

Як пишуть місцеві канали, декларація офіцера з'явилась 24 квітня. Згідно з документом Псарьов купив 49,7-метрову квартиру у Дніпрі за 1 378 000 гривень.

При цьому в декларації зазначено, що за 2024 рік він отримав зарплати на 365 535 грн, додаткових виплат 12 576 грн, а його дружина заробила 197 407 грн. Окрім того, родина володіє авто chevrolet за 103 тисячі, квартирами 77,2 квадратних метрів за 150 тисяч та 49,5 квадратів за 118 52.

Квартиру за майже 1,5 млн грн Псарьов придбав у 2025 році без жодних заощаджень, тому виникає питання: звідки ж кошти на таку нерухомість. У мережі натякають на незаконне збагачення, особливо враховуючи те, що у нього були проблеми з законом. Псарьов порушував законодавство про державну таємницю, за що отримав адміністративне покарання.

"Тож, напрошується висновок, що хату купили за незадекларовані кошти, а незабаром на новосілля до родини Псарьових можуть завітати із обшуком НАЗК та НАБУ", — йдеться у повідомленні.

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