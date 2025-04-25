Несправедливо мало? Яку пенсію зараз отримують ліквідатори ЧАЕС, які ризикували життям

Розмір пенсії для ліквідаторів Чорнобильської АЕС залежить від середньої зарплати, а ті, хто не має ступеня втрати працездатності, розраховує на державну пенсію

Пенсії для ліквідаторів Чорнобильської АЕС можуть сягати понад 14 тисяч гривень, але для певної категорії українців. Однак вони все одно набагато менші, аніж, наприклад, у суддів.

Розміри пенсій для ліквідаторів різняться залежно від групи інвалідності. Найбільше отримують ті, хто має першу групу, як пояснила Юрист судової практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дар'я Лялюк для "УНІАН".

Тож, у 2025 році ліквідатори ЧАЕС, які є особами з інвалідністю І групи, отримують пенсії у розмірі 100% середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, і яка враховується під час обчислення пенсії за попередній рік. У поточному році середня зарплата складає 14308,36 гривні.

Для ліквідаторів аварії з ІІ групою інвалідності передбачено 80% від середньої зарплати. Водночас для ІІІ групи нараховуватимуть 60%.

За її словами, у поточному році пенсії для ліквідаторів мають зрости на коефіцієнт 11,5%.

Однак є випадки, коли ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС не мають інвалідності. Вони мають право на державну пенсію та додаткові виплати, залежно від категорії. Сума для кожної категорії різна — від 56,94 до 474,5 гривень.

Для порівняння ми візьмемо пенсію суддів в Україні у 2025 році. Вони отримують в середньому 108321,6 гривні. Ця сума з початку року виросла на 1281 гривню. Тобто різниця в виплатах становить 94012,64 гривні, якщо брати максимальну суму в 14 308,36 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може чоловік очікувати на значну пенсію у 2025, якщо його зарплата 30 тисяч, але він має стаж в 15 років.