Крим залишиться з Росією, а НАТО - без України. Головні заяви Трампа в новому інтерв’ю Time

Трамп дав гучне інтерв'ю про Україну, НАТО та мирні переговори

Президент США Дональд Трамп дав розгорнуте інтерв'ю американському журналу Time, в якому висловив свою позицію щодо України, вступу до НАТО та можливості завершення війни. У ньому він торкнувся багатьох гострих питань, включаючи перспективи мирних переговорів та майбутнє окупованих територій.

"Телеграф" зібрав найголовніші заяви американського президента з повного тексту інтерв'ю, яке опубліковано в Time.

Головні заяви Дональда Трампа

Трамп назвав нову причину війни. Зокрема, очільник США вважає, що нею стали розмови про вступ України до північноатлантичного альянсу. "Думаю, саме це й спричинило початок війни — коли заговорили про вступ до НАТО. Якби цю тему не підіймали, було б набагато більше шансів, що війна не почалася б", — заявив американський президент. Також він сказав, що Україна навряд чи вступить до НАТО.

На запитання про можливість мирного врегулювання за президентства Володимира Зеленського Трамп відповів ствердно. За його словами, з нинішнім українським керівництвом цілком можливо досягти домовленостей: "Зараз він президент, і я думаю, що ми укладемо угоду". Про Путіна Трамп висловився аналогічно. "Мир можливий, навіть якщо Путін залишиться президентом", — зазначив Трамп, додавши, що у них "були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди".

Завершення війни

Також він прокоментував власні заяви про те, що він обіцяв завершити війну за 24 години.

"Я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити свою думку".

Крим

"Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, і всі розуміють", — заявив президент США, знову наголосивши, що півострів "перейшов до росіян" за президентства Барака Обами. Також його запитали, чи погодився б він на мирну угоду, частиною якої була б передача Росії окупованих територій, то він сказав, що "ми повинні говорити тільки про Крим".

"Це не моя війна і цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", — вкотре наголосив Трамп.

Раніше "Телеграф" також писав про головні заяви Зеленського у ПАР, куди він поїхав 24 квітня. Трампу передали новий мирний план, а в українців увірветься терпець.