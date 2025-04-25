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Індія та Пакистан на межі війни через Кашмір. Пояснюємо простими словами, що там відбувається (карти)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 25 квітня 2025, 14:11

Битва за воду між ядерними гігантами в Азії

Індія та Пакистан опинилися на порозі повномасштабної війни після теракту в спірному регіоні Кашмір. Яблуком розбрату між двома ядерними державами став саме цей гірський регіон, де 22 квітня загинуло щонайменше 26 туристів. "Телеграф" розповідає читачам, де розташовані ці країни і за що може розпочатися війна, яка загрожує перетворитися на ядерний конфлікт.

Індія та Пакистан — це дві сусідні держави, розташовані на півострові Індостан у Південній Азії. Індія займає центральну та південну частину півострова з виходом до Бенгальської затоки на сході та Аравійського моря на заході. Пакистан розташований на північному заході півострова і межує з Індією на сході.

Обидві країни мають спільний кордон довжиною понад 3000 кілометрів. Північна частина цього кордону проходить через гірський регіон Кашмір, який став яблуком розбрату між двома державами з моменту отримання ними незалежності від Британської імперії у 1947 році.

Що таке Кашмір і чому за нього борються?

Кашмір — гірський регіон на півночі півострова Індостан, який наразі розділений між трьома країнами. Центральна та південна частини (штати Джамму, Кашмірська долина і Ладакх) перебувають під контролем Індії. Північно-західну частину (Гілгіт-Балтистан і Азад Кашмір) контролює Пакистан. Північно-східні території (Аксайчин і Транс-Каракорумський тракт) належать Китаю.

Кашмір має важливе стратегічне значення через своє розташування. Там багаті ресурси, проте особливої напруженості конфлікту додає релігійний фактор — більшість населення Кашміру сповідує іслам, тоді як Індія є переважно індуїстською країною.

Спірна територія Кашмір

Водні ресурси — причина можливої війни

Одна з ключових причин протистояння — це доступ до водних ресурсів, зокрема до річки Інд та її приток. У 1960 році між країнами було підписано "Договір про води Інду", який поділив річки, що беруть початок у Кашмірі, між обома державами.

Для Пакистану річка Інд є життєво важливим джерелом води, яке дозволяє зрошувати 12 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. Індія давно стверджує, що розподіл води за договором є несправедливим: Пакистан отримує близько 80% водних ресурсів, тоді як Індія — лише 20%.

Звідки бере початок річка Інд, яка проходить на кордоні Пакистану та Індії

Нещодавно Індія заявила про вихід із "Договору про води Інду" та перекрила воду в річці, що тече до Пакистану, закривши всі чотири шлюзи на греблях та каналах. У відповідь Пакистан пригрозив, що "будь-яка спроба зупинити або відвести потік води розглядатиметься як акт війни".

Де тече річка Інд, які має притоки і куди впадає

Обидві країни — ядерні

Особливу небезпеку становить той факт, що обидві країни володіють ядерною зброєю. Індія провела свої перші випробування ядерної зброї ще у 1974 році, а Пакистан — у 1998 році.

За різними оцінками, станом на 2024 рік Індія має загалом 172-180 ядерних зарядів, а Пакистан — 170.

Останнє загострення відносин

22 квітня 2025 року в індійській частині Кашміру, в туристичному місті Пахалгам, озброєні люди відкрили вогонь по групі туристів. У результаті теракту загинуло щонайменше 26 осіб, ще 17 отримали поранення.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав цю атаку терористичною, а керівництво правлячої партії звинуватило в організації нападу пакистанських бойовиків. Пакистан категорично заперечив будь-яку причетність до цього інциденту.

Після теракту Індія закрила прикордонний перехід, обмежила видачу віз, анулювала вже видані візи, дала пакистанцям 48 годин на те, щоб покинути країну, і вислала військових аташе.

Пакистан відповів дзеркальними заходами: закрив повітряний простір для літаків індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю навіть через треті країни. Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що армія "готова до будь-якої можливості" та попередив, що ситуація може перерости у повномасштабний конфлікт між двома ядерними державами.

Історія конфліктів між країнами

Перша Кашмірська війна

З моменту поділу Британської Індії в 1947 році та утворення незалежних Індії та Пакистану країни воювали між собою щонайменше тричі. Перша Кашмірська війна відбулася у 1947-1949 роках, друга — у 1965 році. Третій великий конфлікт, який називають війною за незалежність Бангладеш, стався у 1971 році. У результаті цієї війни Східний Пакистан відокремився і утворився Бангладеш.

Індійські солдати в Баталіці (Кашмір) під час конфлікту 1999 року. Фото: Narendra Modi / Flickr / CC BY-SA 2.0

Окрім повномасштабних війн, між країнами періодично виникали обмежені військові конфлікти та прикордонні сутички. У 2019 році обидві сторони здійснювали обстріли у Кашмірі та повідомляли про загиблих. Тоді ж Пакистан збив два індійських військових літаки.

Раніше "Телеграф" також писав, які ядерні арсенали мають Індія та Пакистан, і якою катастрофою може обернутися конфлікт. Наслідки можуть бути плачевними для людства

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