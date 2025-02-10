Різниця понад 30 гривень. Якими були ціни на хліб шість років тому

Наразі найдорожчим виявися хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку

Ціни на хліб в різних країнах відрізняються, але якщо порівнювати наш товар та польський, то вітчизняний виявиться дорожчим. Наразі деякі позиції пропонуються по понад 50 гривень, хоча ще шість років тому ціна за цей виріб не перевищувала і 22 гривень.

Чи завжди хліб був дорогим, вирішив проаналізувати "Телеграф". Для цього були використані архівні дані з "Мінфіну".

У 2018 році середні ціни на хліб були такими:

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку — 21,75 гривні кг;

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — 17,48 гривні кг;

Хліб житній, житньо-пшеничний — 18,25 гривні кг;

Батон — 12,57 гривні 500 г.

Через шість років вартість на хлібобулочні вироби виросла і склала:

Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку — 51,91 гривні кг;

Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — 42,52 гривні кг;

Хліб житній, житньо-пшеничний — 45,12 гривні кг;

Батон — 27,78 гривні 500 г.

Отже, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку упродовж грудня 2018-2024 року здорожчав на 30,16 гривні. Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку виріс в ціні на 25,04 гривні. Цінник на хліб житній, житньо-пшеничний збільшився на 26,87 гривні, а на батон — 15,21 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на молочку за чотири роки.