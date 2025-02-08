Різниця понад 45 гривень. Де зараз можна купити найдешевші яйця в Україні

Взимку ціни на яйця традиційно зростають

Майже жоден базовий продуктовий кошик не обходиться без курячих яєць, ціна на які після Нового року несподівано для багатьох відкотилася назад. Сьогодні середня вартість десятка яєць становить від 60 до 70 гривень.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі УНІАН заявив про те, що до кінця зими зростання цін на яйця в Україні не прогнозується. При цьому за кілька тижнів до Великодня, який цього року настане 20 квітня, вартість яєць може почати різко зростати. Така тенденція завжди спостерігається перед великими святами.

Яка ж мінімальна вартість яєць спостерігається на початку лютого і скільки вони коштують у популярних українських супермаркетах, розбирався "Телеграф".

Варто зауважити, що ми враховували виключно ціни за "десяток". Цікаво, що якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними становитиме понад 6 гривень.

Де найдешевше можна придбати курячі яйця

За даними сайту "Мінфін", найдорожчі яйця продаються в Megamarket та Auchan — тут за них просять 68 гривень 20 копійок (ТМ "Ясенсвіт"). Найдешевше яйця цієї марки можна купити в супермаркеті Novus — 64,99 гривень.

Яйця ТМ "Квочка" у Novus продаються за 56,99 гривень, а в Auchan — за 64,20 гривень.

Тим часом у супермаркеті "АТБ" найдешевша пропозиція за десяток яєць є від ТМ "Своя лінія" і коштують вони 52,90. На 8 лютого найдорожчі яйця тут коштують 64,40 гривень.

Це пропозиція від ТМ "Ясенсвіт". Заявлено, що яйця дуже великі — справжні велетні вищої категорії.

У супермаркеті "Фора" найдешевші яйця коштують 52,90 гривень від ТМ "Зірковий вибір". Найдорожча ж позиція — це яйця від ТМ "Ясенсвіт" добірні за 83, 90 гривень.

У супермаркеті "Сільпо" найдешевші яйця коштують 46,99 (ТМ "Квочка"), а найдорожчі — 99 гривень (ТМ "Шаничі").

Отже, серед розглянутих цін у різних магазинах України, найдешевше десяток яєць можна придбати в "АТБ" та "Форі" за 52,90 гривень. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними може становити понад 45 гривень.

Нагадаємо, ми писали про те, де можна зараз придбати найдешевшу гречку. Серед розглянутих цін у різних магазинах України, найдешевше 1 кілограм гречки можна придбати у Auchan за 27,90 гривні. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними буде 12,1 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому молоко у Польщі має нижчу ціну, ніж в Україні.