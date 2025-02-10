Разница более 30 гривен. Какими были цены на хлеб шесть лет назад

Сейчас самым дорогим оказался хлеб пшеничный из муки высшего сорта

Цены на хлеб в разных странах отличаются, но если сравнивать наш товар и польский, то отечественный окажется более дорогим. Сейчас некоторые позиции предлагаются по более 50 гривен, хотя еще шесть лет назад цена за это изделие не превышала и 22 гривен.

Всегда ли хлеб был дорогим, решил проанализировать "Телеграф". Для этого были использованы архивные данные из Минфина.

В 2018 году средние цены на хлеб были такими:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 21,75 гривны кг;

Хлеб пшеничный из муки первого сорта – 17,48 гривны кг;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 18,25 гривны кг;

Батон — 12,57 гривны 500 г.

Через шесть лет стоимость на хлебобулочные изделия выросла и составила:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 51,91 гривны кг;

Хлеб пшеничный из муки первого сорта — 42,52 гривны кг;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 45,12 гривны кг;

Батон — 27,78 гривны 500 г.

Итак, хлеб пшеничный из муки высшего сорта в течение декабря 2018-2024 года подорожал на 30,16 гривны. Хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос в цене на 25,04 гривны. Ценник на хлеб ржаной, ржано-пшеничный увеличился на 26,87 гривны, а на батон — 15,21 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, как изменились цены на молочку за четыре года.