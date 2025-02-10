Якою має бути зарплата українки, аби пенсія була не менше 15 тис грн

На таку пенсію можуть розраховувати далеко не всі

Аби отримувати досить велику пенсію, особа має не тільки відповідати всім нормам страхового стажу та віку, а й мати підвищену зарплату. Якщо щомісячна виплата українки була б малою, то і пенсійне нарахування відповідало мінімалці.

Щоб дізнатись, якою має бути заробітна плата, аби шестидесятирічна українка на заслуженому відпочинку отримувала не менше 15 тисяч гривень, "Телеграф" використав спеціальний пенсійний калькулятор.

Для того, аби 60-річна українка змогла оформити пенсію в 15 тисяч гривень у лютому 2025 року, їй необхідно на цей момент мати 32 років страхового стажу, а також отримувати зарплату, яка має бути не нижче 43 тисяч гривень.

Варто зауважити, що ця виплата актуальна на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з українок у 2025 році може оформити дострокову пенсію в 50 років. Для цього необхідно відповідати одній умові.