Березнева індексація. У деяких пенсіонерів сума виплати збільшиться до 1500 гривень

Пенсії можуть збільшитись на 13-17%

У поточному році для українських пенсіонерів буде проведена індексація їх виплат. Мінімальна сума підвищення складе 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

Як сказала народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна, індексація виплати передбачена у березні. Однак про конкретні дати проведення індексації у Верховній раді не говорять.

"Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", — каже вона.

За словами аналітиків, індексація буде проведена на рівні інфляції — від 13 до 17%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія, якщо жінка оформить її у 2025 році при мінімальній зарплаті. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.