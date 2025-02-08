Скільки потрібно мати стажу та зарплати, аби в 60 років отримувати 6 тис грн пенсії

Аби мати гідну пенсію, необхідно отримувати досить високу зарплату

На розмір пенсійних виплат в Україні може вплинути не тільки страховий стаж, який було напрацьовано, а й заробітна плата. Якщо вона була невеликою, то і виплата на відпочинку буде такою.

Хто з українців, що отримують зарплату в 16 тисяч гривень, може очікувати на пенсію в понад 6 тисяч гривень у 2025 році, розповів "Телеграф". Для цього було використано пенсійний калькулятор.

Тож, згідно зі підрахунками, якщо чоловік у 2025 році вирішив оформити пенсію в 60 років, його страховий стаж складає 35 років, а заробітна плата не перевищувала 16 тисяч гривень, то у лютому він розраховує на виплату в 6135 гривень.

Ця сума актуальна на загальних умовах оформлення виплати, без врахування пільгових категорій населення — почесний донор, діти війни тощо.

Нагадаємо, що в Україні у березні очікується підвищення пенсій, коли проведуть планову індексацію. В указі від Міністерства соціальної політики України вказано, який коефіцієнт буде застосовано для перерахунку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких пенсіонерів сума виплати може вирости на 1500 гривень.