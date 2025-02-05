На яку пенсію може розраховувати жінка, якщо оформить її у 2025 при мінімальній зарплаті

При наявності 30 років стажу 60-річна жінка отримає пенсію, яка не перевищить 3 тисяч гривень

Сума пенсії в Україні залежить не тільки від кількості страхового стажу чи віку виходу на відпочинок, а й від заробітної плати. Якщо виплата буде мінімальною, то не варто розраховувати й на високу пенсію.

Аби підрахувати суму пенсії для українки, яка у 2025 році виходитиме з 30 роками стажу, "Телеграф" використав пенсійний калькулятор. Така сума була вирахувана без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Якщо 60-річна жінка вирішила оформити пенсію у 2025 році з 30 роками стажу на загальних умовах, а її заробітна плата складає мінімальну, тобто 8 тисяч гривень, згідно з даними Державної служби статистики України, то сума пенсії буде 2629 гривень.

Нагадаємо, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком:

в 60 років потрібно мати не менше 32 роки стажу;

в 63 роки страховий стаж має бути від 22 до 32 років;

в 65 років — від 15 до 22 років.

Раніше "Телеграф"писав про те, що пенсія деяких українців виросте на майже тисячу гривень.