Дострокову пенсію можуть оформити українці в 50 чи 55 років. Для цього є одна умова

Аби вийти на відпочинок в 50 чи 55 років, особі необхідно виховувати 5 і більше дітей

Аби вийти на пенсію в Україні, особі потрібно досягти певного віку та отримати норму страхового стажу. Деякі з громадян можуть розраховувати на достроковий відпочинок в 50 чи 55 років.

Згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в 50 років на пенсію можуть вийти жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку за умови набуття не менше 15 років страхового стажу.

На такий вид пенсії очікує і 55-річний батько за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років за бажанням матері або у разі її відсутності.

Водночас роки догляду за дитиною, зокрема до досягнення нею трирічного віку, з 01.01.2004 року враховуються до страхового стажу матері. Аби три роки було враховано, особі потрібно надати свідоцтво про народження і дотриматись певної умови — особа не мала працювати та отримувати допомогу по догляду для дитини.

Однак з 01.01.2005 цей період зараховують на підставі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна змінити дату отримання пенсії.