Наразі як пачка масла. Наскільки здорожчали сигарети з 2020

За цей період товар здорожчав удвічі

Вартість на певні продукти та товари в Україні за 4 роки значно виросли. Ціни також не стояли й на сигарети, які за цей період місцями здорожчали на 60 гривень.

Ще чотири роки тому середня вартість на деякі види сигарет не перевищувала 60 гривень. Однак вже у 2024 році, згідно з даними "Мінфін", цінники переважно стали трицифровими.

Наскільки здорожчав цей товар упродовж 4 років

Середня вартість на сигарети у грудні 2020 року була:

з фільтром вітчизняних марок — 43,26 гривні за 20 штук;

з фільтром медіум класу — 49,91 гривні за пачку;

з фільтром преміум класу — 57,88 гривні;

без фільтру — 38,73 гривні за одну пачку.

За 4 роки ціна на них значно виросла і склала:

на сигарети з фільтром вітчизняних марок — 92,62 гривні за 20 штук;

з фільтром медіум класу — 101,80 гривень;

з фільтром преміум класу — 118,69 гривні за пачку.

пропозиції сигарет без фільтра у грудні минулого року не було.

Тобто, різниця в ціні цих товарів за період грудня 2020-2024 років склала: 49,36 гривні (сигарети з фільтром вітчизняних марок), 51,89 гривні (сигарети з фільтром медіум класу), 60,81 гривні (сигарети з фільтром преміум класу).

Раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні найдешевше купувати продукти для борщу.