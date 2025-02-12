Дешевше, ніж один тюльпан. Де можна заощадити на солодкому подарунку до Дня всіх закоханих

Акційні пропозиції в деяких магазинах діють майже до кінця лютого

Готуючись до Дня святого Валентина, дехто обере у вигляді солодкого подарунку цукерки Raffaello, а інші зупиняться на шоколаді. Якщо поквапитись, то на одній плитці можна зекономити до майже 23 гривень.

Аби дізнатись, де наразі можна придбати цей товар по акції чи за більш зниженою ціною, "Телеграфом" було проаналізовано 10 різних магазинів. Для порівняння ми обрали шоколад від "Roshen" та "Milka".

Де найдешевше придбати шоколад Roshen Lacmi з молочною начинкою й вафлею

Найдешевшу пропозицію цього шоколаду можна знайти в "Maudau". Наразі на нього діє акція, тому товар продається за 44 гривні.

У "Novus" 90-грамова шоколадка коштує 61,99 гривні.

Тим часом "Metro" продає цей товар за ціною в 62,43 гривні.

У "Varus" ціна на шоколад сягнула 64,40 гривень за 90 грамів.

Тим часом магазин "АТБ" пропонує ще дорожчий товар — за 66,70 гривні.

Де найнижча ціна на шоколад молочний від Milka

Якщо хочеться шоколаду від іншої марки, то наразі найдешевша "Мілка" є у "Metro", бо там діє акція — 52,89 гривні.

У "Ашан" цей товар є дорожчим на 15,01 гривень, тобто коштує 67,90 гривень.

У той же момент за 90 грамів шоколаду у "Novus" можна витратити 69,99 гривні.

Ціна на цю шоколадку в "АТБ" переросла за 70 гривень.

А найдорожча пропозиція солодкого товару є в "Сільпо" — 71,99 гривні.

Отже, найдешевші шоколадки від "Roshen" та "Milka" є у "Maudau" i "Metro" відповідно.

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