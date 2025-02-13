Сейчас как пачка масла. Насколько подорожали сигареты с 2020

За этот период товар подорожал вдвое

Стоимость на определенные продукты и товары в Украине за 4 года значительно выросла. Цены также не стояли и на сигареты, которые за этот период местами подорожали на 60 гривен.

Еще четыре года назад средняя стоимость на некоторые виды сигарет не превышала 60 гривен. Однако уже в 2024 году, согласно данным Минфин, ценники преимущественно стали трехзначными.

Насколько подорожал этот товар в течение 4 лет

Средняя стоимость на сигареты в декабре 2020 года была:

с фильтром отечественных марок — 43,26 гривны за 20 штук;

с фильтром медиум класса — 49,91 гривны за пачку;

с фильтром премиум класса — 57,88 гривны;

без фильтра — 38,73 гривны за одну пачку.

За 4 года цена на них значительно выросла и составила:

на сигареты с фильтром отечественных марок — 92,62 гривны за 20 штук;

с фильтром медиум класса — 101,80 гривен;

с фильтром премиум класса — 118,69 гривны за пачку.

предложения сигарет без фильтра в декабре прошлого года не было.

То есть, разница в цене этих товаров за период декабря 2020-2024 годов составила: 49,36 гривны (сигареты с фильтром отечественных марок), 51,89 гривны (сигареты с фильтром медиум класса), 60,81 гривны (сигареты с фильтром премиум класса).

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