Бельгія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті близькі до дивізіону А у Лізі націй

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє з Бельгією другий поєдинок стикового раунду Ліги націй УЄФА. У першій грі Синьо-жовті здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:1.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй Бельгія — Україна (оновлюється)

Новини перед грою та аудіотрансляція матчу Бельгія — Україна

Де і коли дивитись матч Бельгія — Україна

В Інтернеті за ходом гри онлайн можна стежити на сервісі за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (вартість від 129 грн/місяць). Безплатно переглянути зустріч Бельгія — Україна можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Прогноз на матч Бельгія — Україна

На думку букмекерів, бельгійці, ймовірно, виграють матч, проте програють двоматчеве протистояння. Штучний інтелект (ШІ) Grok за підсумками першого матчу вважає, що у Синьо-жовтих набагато більше шансів на вихід у дивізіон А – 65%. ШІ прогнозує, що гра завершиться з рахунком 1:1. А ось ChatGPT 4.5 припускає, що Бельгія переможе з рахунком 2:1.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 2 матчі — перемога України у першій грі (3:1) та нічия на груповому етапі Євро-2024.

Повний відеоогляд матчу Україна — Бельгія у Лізі націй

А судді хто?

Матч Бельгія — Україна розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Даніелем Зібертом. На грі працюватиме VAR, за який відповідатиме Паскаль Мюллер.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй на другому місці. Це дало право нашій команді зіграти у стиковому раунді. Жеребкування звело українців з Бельгією.