В семье есть трое детей разного возраста. Какую помощь выплатят малообеспеченной семье с двумя трудоспособными родителями

Чтобы высчитать сумму, в калькулятор необходимо внести определенные данные

Малообеспеченные семьи в Украине могут получить социальную помощь от государства, которая высчитывается на основе доходов членов семьи, количества детей, а также трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

Чтобы получить такую выплату, семья должна соблюдать определенные условия. Какой будет сумма для семьи с тремя детьми всех возрастов и двумя трудоспособными родителями, узнал "Телеграф", использовав специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Представим, что в семье есть двое трудоспособных родителей, один ребенок до 6 лет, один ребенок ходит в школу, и один является студентом. Их общий доход за полгода составляет 90 000 гривен. При таких условиях государство будет выплачивать 1374,75 гривны помощи. Общий доход семьи был вычислен только на основе ежемесячных доходов родителей в 15 000 гривен.

Однако заметьте, что сумма, которая будет вычислена самостоятельно и та, что выплатится органом социальной защиты населения, может отличаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет выплата, если малообеспеченная семья состоит из 5 человек, в ней работает только отец, а его зарплата – минимальная.