Бельгія — Україна: де і коли безплатно дивитися матч

Синьо-жовтих очікує важливий поєдинок проти розлюченої Бельгії

У неділю, 23 березня, збірні України та Бельгії зіграють другий матч у рамках стикового раунду Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

Безплатно подивитися офіційну трансляцію гри Бельгія — Україна можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

В Інтернеті матч Бельгія-Україна буде доступний для перегляду ексклюзивно на платформі Megogo за підписками: "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL" (вартість від 129 грн/місяць).

Матч Бельгія — Україна відбудеться у Генці (Бельгія) на стадіоні "Лумінус Арена", початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель". Додамо, що у першій зустрічі українці сенсаційно перемогли Червоних дияволів з рахунком 3:1.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року збірна України невдало виступила в Лізі націй, посівши друге місце на груповому етапі в дивізіоні B. Таким чином, Синьо-жовті пробилися в стиковий раунд за право піднятися в дивізіон А. До речі, переможець 2-матчевого протистояння з Бельгією B вийде в дивізіон А, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Раніше головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав заявку на березневі матчі, щоправда, українці вже встигли втратити основного центрбека, а за підсумками першої гри – двох правих захисників – Коноплю та Сича.