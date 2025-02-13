Допомога для одинокої матері. Якою буде виплата, якщо вона виховує дітей, що ходять в садок

Така виплата призначається поки дитині не виповниться 18 років, а в певних випадках — 23 роки

Якщо мати виховує трьох дітей та має мінімальну зарплату, то їй передбачено допомогу, яка буде менш як 2 тисячі гривень. Однак якщо її дохід щомісяця буде меншим, то сума виплати, відповідно, виросте.

Розмір допомоги може коливатись залежно від кількості дітей в родині та їх віку, а також середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму. Тож якою очікується допомога для сім'ї, де є три дитини дошкільного віку та одна мати, розібрався "Телеграф", використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Якщо родина складається з одинокої матері та трьох дітей віком до 6 років, а сукупний дохід сім'ї за півроку складає, наприклад, 30 000 гривень, тобто по 5 тисяч гривень щомісяця, то жінка має право на 3939 гривень допомоги.

Виплата була вирахувана лише на основі доходу мами.

Варто пояснити, що така виплата призначається матері до досягнення дитини 18 років. Однак якщо вона буде навчатись на денному відділенні у школі, ПТУ, коледжі, технікумі, інституті, тоді допомога виплачуватиметься до закінчення дітьми навчального закладу, але не довше ніж до 23 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки отримає одинока мати з двома школярами.