Сума не сягає і мінімуму? Скільки отримає одинока мати з двома школярами

Аби отримати таку допомогу, жінка має виховувати дітей без батька

Для матерів, які самостійно виховують дітей, Україною передбачено соціальну допомогу. Її сума вираховується залежно від кількості дітей в сім'ї та їх віку, а також середньомісячного доходу та прожиткового мінімуму.

Така виплата здійснюється поки дитині не виповниться 18 років, а в певних ситуаціях — 23 роки. Аби дізнатись, якою буде сума виплати для мами з двома школярами в лютому 2025 року, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор на сайті "П'яточок".

Тож, якщо родина складається з одинокої матері та двох дітей віком від 6 до 18 років (школярі), а сукупний дохід сім'ї за півроку складає, наприклад, 35 000 гривень, тобто по майже 5834 гривень щомісяця, то жінка отримуватиме по 2503,11 гривні допомоги.

Розмір такої допомоги актуальний тільки на основі щомісячних доходів мами.

Однак під час вираховування загального доходу родини можна припуститися помилки й сума, яка була вирахувана на калькуляторі самостійно і та, яку призначить орган соціального населення, може відрізнятись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде соціальна допомога одинокій мамі, що отримує мінімальну зарплату та має три дитини дошкільного віку.