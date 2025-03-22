Неприродно та агресивно: 7 помилок у макіяжі, від яких сахаються чоловіки (фото і відео)

Безліч дівчат роблять це щодня

За допомогою макіяжу можна як підкреслити, так і спотворити красу жіночого обличчя. У прагненні привернути увагу чоловіків багато дівчат використовують косметичні прийоми, але часто вони не зовсім усвідомлюють, що саме приваблює чоловічий погляд.

Блогерка-візажист із Києва під ніком rerefflorere у ТікТок запитала у GPT, що відлякує чоловіків у жіночому мейк-апі. ШІ назвав топ найголовніших помилок, які зовсім не подобаються представникам сильної статі. Дівчина показала їх на своєму прикладі:

Занадто щільний тональний крем

Коли шкіра виглядає як "маска", без природної текстури.

Занадто щільний тональний крем

Тонкі брови-"ниточки"

Чоловіки їх асоціюють із 90-ми та вважають застарілими.

Тонкі брови-"ниточки"

Смокі-айс, що робить очі "брудними"

Деякі чоловіки вважають його надто агресивним.

Смокі-айс, що робить очі "брудними"

Перебір з тінями

Особливо, якщо це не класичний макіяж, а щось авангардне чи кислотне.

Перебір з тінями

Занадто довгі накладні вії

Виглядають несправжніми, особливо якщо заважають моргати.

Занадто довгі накладні вії

Матові помади з ефектом "бетону"

Виглядають "сухими" та неприродними.

Матові помади з ефектом "бетону"

Перебір з блиском

Глянцевий ефект на всьому обличчі або жирні текстури виглядають "липко".

Перебір з блиском

@rerefflorere Что в макияже отпугивает мужчин, которые его не любят? 1️⃣ Когда женщина сильно меняет свою внешность – они боятся “обмана”. 2️⃣ Когда макияж выглядит перегруженным – слишком много слоев или ярких деталей. 3️⃣ Когда макияж “агрессивный” – слишком резкие формы, линии, цвета. 4️⃣ Когда что-то выглядит “неестественно” – губы, брови, контуринг. 5️⃣ Когда макияж мешает физическому контакту – оставляет следы, липкий или осыпается. ♬ immortal playboy carti slowed w kira laugh - fueggg

Варто відзначити, що мода дуже циклічна. Раніше "Телеграф" розповідав, як одягалися у Києві 120 років тому.