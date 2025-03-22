Неприродно та агресивно: 7 помилок у макіяжі, від яких сахаються чоловіки (фото і відео)
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Безліч дівчат роблять це щодня
За допомогою макіяжу можна як підкреслити, так і спотворити красу жіночого обличчя. У прагненні привернути увагу чоловіків багато дівчат використовують косметичні прийоми, але часто вони не зовсім усвідомлюють, що саме приваблює чоловічий погляд.
Блогерка-візажист із Києва під ніком rerefflorere у ТікТок запитала у GPT, що відлякує чоловіків у жіночому мейк-апі. ШІ назвав топ найголовніших помилок, які зовсім не подобаються представникам сильної статі. Дівчина показала їх на своєму прикладі:
Занадто щільний тональний крем
Коли шкіра виглядає як "маска", без природної текстури.
Тонкі брови-"ниточки"
Чоловіки їх асоціюють із 90-ми та вважають застарілими.
Смокі-айс, що робить очі "брудними"
Деякі чоловіки вважають його надто агресивним.
Перебір з тінями
Особливо, якщо це не класичний макіяж, а щось авангардне чи кислотне.
Занадто довгі накладні вії
Виглядають несправжніми, особливо якщо заважають моргати.
Матові помади з ефектом "бетону"
Виглядають "сухими" та неприродними.
Перебір з блиском
Глянцевий ефект на всьому обличчі або жирні текстури виглядають "липко".
@rerefflorere
Что в макияже отпугивает мужчин, которые его не любят? 1️⃣ Когда женщина сильно меняет свою внешность – они боятся “обмана”. 2️⃣ Когда макияж выглядит перегруженным – слишком много слоев или ярких деталей. 3️⃣ Когда макияж “агрессивный” – слишком резкие формы, линии, цвета. 4️⃣ Когда что-то выглядит “неестественно” – губы, брови, контуринг. 5️⃣ Когда макияж мешает физическому контакту – оставляет следы, липкий или осыпается.♬ immortal playboy carti slowed w kira laugh - fueggg
Варто відзначити, що мода дуже циклічна. Раніше "Телеграф" розповідав, як одягалися у Києві 120 років тому.