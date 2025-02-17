Скільки потрібно збирати 1000 доларів при зарплаті 8000 гривень
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Навіть при мінімалці можна накопичити 1000 доларів
Більшість впевнені, що заощадити значну суму при невисокій зарплаті – майже неможливо. Але навіть із доходом в мінімальну виплату 8000 гривень реально накопичити 1000 доларів.
"Телеграф" розповість, за який час можна отримати 41710 гривень, згідно зі курсом продажу долара станом на 17 лютого — 41,71. Дані були взяті з "Мінфіну".
Тож, аби назбирати 1000 доларів, українцю з зарплатою в 8 тисяч гривень потрібно щомісяця протягом півтора року відкладати 2317 гривень, що дорівнює близько 56 доларам.
Водночас цю суму можна розбити й на 2 роки. Тоді протягом 24 місяців потрібно "забувати" про 1738 гривень, близько 42 доларів.
Але можна відкладати й по 695 гривень, але відкладати прийдеться аж 5 років.
Крім того, суму відкладень можна зменшити до 30 гривень щодня. У такому варіанті 1000 доларів можна накопичити за майже 4 роки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки можна накопичити, якщо щодня не пити каву в кав'ярнях та відкладати по 50 гривень. Сума була вирахувана за місяць, півроку, рік та 5 років.