Скринька на рік: скільки доларів можна накопичити, якщо щодня відкладати на гривню більше

Протягом 365 днів накопичень особа може отримати понад 60 тисяч гривень

Мати якісь накопичення, якими можна скористатись будь-як, може навіть українець з мінімальною зарплатою в 8 тисяч гривень. Потрібно лише щодня протягом одного року відкладати на одну гривню більше.

Скільки доларів можна назбирати, якщо відкладати гривню протягом одного року, розкаже "Телеграф". Для накопичення можна використати звичайну коробку чи банку, на яких можна написати кількість днів в році. При поповненні скарбнички на "комфортну" суму для особи, можна викреслювати відповідну цифру.

Якщо протягом одного року, тобто 365 днів, збирати кошти за допомогою такого способу, то людина отримає 66 795 гривень. Станом на 7 лютого 2025 року це дорівнює 1594,15 долара.

Цю суму можна витратити на покупку нового iPhone 16, вартість якого складає 37 999 гривень, але наразі на нього діє акція. Тому його можна купити за 33 999 гривень.

Або відправитись у відпустку на тиждень до Єгипту, а саме в Шарм ель Шейх чи до Туреччини, в місто Белек.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки років потрібно відкладати, аби купити студійку в Києві.