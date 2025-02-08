За скільки можна зібрати 1000 доларів, якщо щодня відкладати лише по 30 гривень

За актуальним курсом 30 гривень це 72 центи

Навіть маючи невелику зарплату, якщо системно відкладати невелику суму грошей, за рік можна накопичити досить значну суму. Якщо щодня відкладати всього по 30 гривень, можна створити собі певну фінансову подушку.

Проте на це підуть роки. "Телеграф" порахував, скільки часу піде на те, щоб накопичити 1000 доларів, якщо щоденно відкладати по 30 гривень.

За курсом станом на 8 лютого 1000 доларів складає 41 700 гривень. Щоб дізнатися, скільки днів піде на накопичення 1000 доларів, 41 700 гривень ділимо на 30 гривень (сума яку щодня відкладаємо). Отримуємо 1 390 днів.

Таким чином, щодня відкладаючи 30 гривень (в середньому стільки коштує хліб) 1000 доларів можна накопичити через 3 роки та майже 10 місяців. За актуальним курсом 30 гривень це 72 центи.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки доларів можна накопичити за рік, якщо щодня відкладати на гривню більше. Якщо почати накопичувати з мінімуму, тобто однієї гривні в один день, на наступний день — дві, а на третій — три гривні й так далі, то за рік, а саме 365 днів, людина отримає 66 795 гривень. Станом на 7 лютого 2025 року це дорівнює 1594,15 долара.