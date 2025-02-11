Забудьте про каву. Скільки можна накопичити, якщо щодня відкладати 50 грн

Чи можна таким способом назбирати понад 1000 доларів

Щодня українці витрачають кошти, з першого погляду, на потрібні речі, наприклад на каву у кав'ярні перед роботою. Але якщо зекономити на цьому та протягом певного періоду відкладати кошти, то "під матрацом" назбирається кругленька сума.

Візьмемо, до прикладу, 50 гривень за одну порцію кави. Станом на 11 лютого 2025 року це дорівнює 1,2 долара, згідно з даними "Мінфін".

Якщо щодня протягом одного місяця "забувати" про 50 гривень, тобто 1,2 долара, та відкладати їх, то за 30 днів можна назбирати 1500 гривень, що, приблизно, дорівнює 36,06 доларам, згідно з курсом валют.

У разі, якщо не пити каву в кав'ярні півроку, то українець може заощадити 9000 гривень, тобто 216,35 долара. Своєю чергою за рік сума складе 18000 гривень, а саме 432,69 долара. А за 5 років можна назбирати 90000 гривень, що дорівнює 2163,46 долара.

Отже, якщо зекономити на ранковій каві, то через певний період часу можна виявити досить велику суму.

Раніше "Телеграф" писав про скільки років потрібно відкладати, аби купити студійку в Києві.