Сколько нужно копить 1000 долларов при зарплате 8000 гривен

Даже при минималке можно накопить 1000 долларов

Большинство уверены, что сэкономить значительную сумму при невысокой зарплате — почти невозможно. Но даже с доходом в минимальную выплату 8000 гривен реально накопить 1000 долларов.

"Телеграф" расскажет, за какое время можно получить 41710 гривен, согласно курсу продажи доллара по состоянию на 17 февраля — 41,71. Данные были взяты из "Минфина".

Поэтому, чтобы собрать 1000 долларов, украинцу с зарплатой в 8 тысяч гривен нужно ежемесячно в течение полутора лет откладывать 2317 гривен, что равно около 56 долларам.

В то же время эту сумму можно разбить и на 2 года. Тогда в течение 24 месяцев нужно "забывать" о 1738 гривен, около 42 долларов.

Но можно откладывать и по 695 гривен, но откладывать придется 5 лет.

Кроме того, сумму отложений можно снизить до 30 гривен ежедневно. В таком варианте 1000 долларов можно накопить почти за 4 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно накопить, если ежедневно не пить кофе в кафе и откладывать по 50 гривен. Сумма была рассчитана за месяц, полгода, год и 5 лет.