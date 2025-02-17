До 25 грн за кіло. Де можна придбати яблука за найнижчою ціною

Взимку ціна на фрукти зростає

Майже кожен продуктовий кошик українця не обходиться без фруктів. Найпопулярнішим із них є яблуко, вартість на деякі сорти якого наразі сягають 42 гривень.

Яка є мінімальна ціна на яблука 17 лютого та де можна заощадити на них, розбирався "Телеграф". Для аналізу ми взяли вісім різних магазинів.

Де найдешевше придбати яблука в українських магазинах

Згідно з даними "Мінфін".середня ціна на яблука українські наразі 38,13 гривні. Найдешевша пропозиція з-поміж запропонованих знаходиться в Novus, за 33,99 гривні, а найдорожча в Metro — 41,50 гривень.

А кілограм "Айдареду" в "Auchan" коштує 42,30 гривень.

Водночас є більш нижчі ціни на яблука українські, зокрема у "Fozzy". Кілограм фруктів можна придбати за 24,90 гривень по акції.

Трошки вища вартість є в "Varus" — 27,90 гривень.

За 30 гривень ціна на українські яблука не перевищує і в "АТБ" (29,89 гривні).

А от у "Сільпо" вони коштують 37,0 гривень.

Тим часом "Айдаред" у "Varus" коштують 36,90 гривень.

У "Fozzy" і "АТБ" ціни майже однакові — 37,90 та 37,95 гривні відповідно.

Найвищу ціну на ці яблука пропонує "Сільпо" — 40,0 гривень.

Отже, найнижча ціна на українські яблука є в "Fozzy", за 24,90 гривень, а на "Айдаред" у "Varus" — за 36,90 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштував кілограм буряку у 2020 році.