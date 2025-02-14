Цінник суттєво виріс. Скільки коштував кілограм буряку у 2020

За 5 років один з овочів борщового набору здорожчав на понад 15 гривень

Ціни на такі продукти для борщу, як капуста, морква, картопля, цибуля, на українському ринку продовжують коливатись. За певний період вартість на них суттєво виросла і зміни не обійшли цінника на буряк.

За скільки можна було купити кілограм буряку у січні 2020 році та як змінилась на нього вартість упродовж 5 років, розбирався "Телеграф". Дані були взяті з "Мінфіну".

Як змінились ціни на буряк упродовж січня 2020-2025 років

Середній цінник на 1 кілограм буряку п'ять років тому складав 6,49 гривні.

Станом на січень 2025 року середні показники виросли до 21,80 гривні за кілограм.

Тобто упродовж цього періоду буряк здорожчав на 15,31 гривні.

Варто нагадати, що, внаслідок експерименту, купувати продукти для борщу в магазині виявилось дешевше, аніж придбати всі інгредієнти на ринку. Різниця між чеками вийшла на понад 50 гривень. Однак овочі та м'ясо купувались на ту вагу, яка була необхідна для 3 літрів борщу.

Раніше "Телеграф" писав про те, як змінилась ціна на капусту за два роки. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові повідомила, що ціни на капусту й надалі зростатимуть, адже запаси в овочесховищах стрімко зменшуються.