Рус

Церква забороняє? Чи можна на Великдень ходити на цвинтар

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чи можна на Великдень йти на кладовище Новина оновлена 17 квітня 2025, 11:56
Чи можна на Великдень йти на кладовище. Фото Колаж "Телеграфу"

Великдень у 2025 святкують 20 квітня

У неділю, 20 квітня, православні українці святкуватимуть Великдень, який має чимало традицій. Проте є і спірні питання, до прикладу, чи можна в цей день ходити на кладовище.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і розповісти, коли слід відвідувати померлих родичів та що про це каже церква. Зауважимо, що Великдень — світле свято, яке символізує життя.

Чи можна на Великдень йти на цвинтар

Церква прямо не забороняє, але не рекомендує ходити на кладовище саме в день Великодня. Адже це свято символізує життя, початок нового та світлого. Великодня неділя має бути наповнена радістю, світлом і надією, а не смутком і скорботою.

Однак в деяких регіонах України навпаки прийнято в цей день ходити на цвинтар, але не для скорботи. Мета цієї традиції — розділити радість Воскресіння Христового з померлими.

Додамо, що у православних вірян до Великодня є спеціальна традиція поминання померлих. Вона припадає на дев'ятий день після великодньої неділі — Радоницю. Саме в цей день треба йти на цвинтар, молитися за упокій душ померлих, згадувати їх із любов’ю і миром.

Виходить, що церква строго не забороняє відвідувати цвинтар на Великдень, але рекомендує утриматись від цього, адже для таких візитів є спеціальні дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні "проводи" і що не можна робити на цвинтарях у ці дні.

Теги:
#Цвинтар #Великдень #Кладовище