Церква забороняє? Чи можна на Великдень ходити на цвинтар

Великдень у 2025 святкують 20 квітня

У неділю, 20 квітня, православні українці святкуватимуть Великдень, який має чимало традицій. Проте є і спірні питання, до прикладу, чи можна в цей день ходити на кладовище.

"Телеграф" вирішив з'ясувати це і розповісти, коли слід відвідувати померлих родичів та що про це каже церква. Зауважимо, що Великдень — світле свято, яке символізує життя.

Чи можна на Великдень йти на цвинтар

Церква прямо не забороняє, але не рекомендує ходити на кладовище саме в день Великодня. Адже це свято символізує життя, початок нового та світлого. Великодня неділя має бути наповнена радістю, світлом і надією, а не смутком і скорботою.

Однак в деяких регіонах України навпаки прийнято в цей день ходити на цвинтар, але не для скорботи. Мета цієї традиції — розділити радість Воскресіння Христового з померлими.

Додамо, що у православних вірян до Великодня є спеціальна традиція поминання померлих. Вона припадає на дев'ятий день після великодньої неділі — Радоницю. Саме в цей день треба йти на цвинтар, молитися за упокій душ померлих, згадувати їх із любов’ю і миром.

Виходить, що церква строго не забороняє відвідувати цвинтар на Великдень, але рекомендує утриматись від цього, адже для таких візитів є спеціальні дні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні "проводи" і що не можна робити на цвинтарях у ці дні.