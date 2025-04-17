Трамп хоче сподобатися Путіну? У Європі оцінили загрозу скасування санкцій США проти Росії

Оточення Трампа сприймає російські імперативи

Президент США Дональд Трамп може втратити терпіння до Володимира Путіна і запровадити мита або нові санкції проти російської нафти та газу. Однак його вчинки поки свідчать про зворотне.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів експерт британського Королівського інституту міжнародних відносин, більше відомого як Chatham House Тімоті Еш. Він пояснив, наскільки запровадження нових економічних обмежень до РФ можливе.

Більше читайте у публікації: "Трамп поганий перемовник, а угода про копалини абсурдна, — економіст Тімоті Еш про мита США, війну з Путіним та майбутнє ЄС".

— Гіпотетично можливо, але всі його дії досі свідчать про те, що він не хоче цього робити. Він не бачить Путіна як загрозу. Якщо послухати, наприклад, Фіону Хілл, яка працювала в його першій адміністрації (на посаді заступниці помічника президента США. — Ред.), то вона каже, що Трамп просто прагнув подобатися Путіну, — каже політичний експерт.

Тож, думаю, що введення таких мит дуже малоймовірно. Така реальність. Адміністрація Трампа, здається, хоче бути друзями з Росією. Подивіться хоча б на заяви Стіва Віткоффа — він приймає російський імператив. Це, звичайно, дуже прикро для України, — додав британський аналітик.

Відповідаючи на запитання, чи піде Трамп на зниження санкційного тиску проти Росії, він не виключив американський лідер спробує послабити санкції.

— Якщо подивитися на нові тарифи, то Росія не входить до переліку країн, на які накладається 10% мито — і це, безумовно, є поступкою з боку адміністрації Трампа.

Але, мабуть, найбільший виклик тепер постає перед Європою. Якщо американці скасують санкції — що робитиме ЄС? Чи збережеться європейська єдність? Очевидно, що в Угорщині чи Словаччині лідери більш прихильні до Путіна. Можливо, на окремі країни ЄС тиснутимуть. Але навіть якщо єдність ЄС посиплеться, то окремі країни та важливі економіки світу — Німеччина, Франція, Велика Британія — можуть діяти спільно, — підсумував Тімоті Еш.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Європа відповість на торговельну війну США з Китаєм.