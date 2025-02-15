В українському супермаркеті продають огірки за ціною морепродуктів. Де є найдешевші варіанти

Взимку ціни на свіжі овочі традиційно зростають

Овочі в Україні в зимовий період коштують досить дорого, оскільки попит на них у кілька разів перевищує пропозицію. Сьогодні середня вартість кілограма огірків становить у середньому від 80 до 120 гривень.

Однак у деяких супермаркетах України можна зустріти справді "золоті" позиції. Наприклад, у "Сільпо" продаються огірки "Гордій екстра", які коштують 449 гривень за кілограм. Про це повідомляє ресурс "Головком".

На думку експертів, уже у квітні з’явиться гарний тепличний врожай і ціни на свіжі огірки почнуть поступово знижуватись. Приблизно до травня цінники триматимуться на рівні 80-100 гривень за кілограм, а ближче до літа огірки почнуть різко дешевшати.

Яка ж мінімальна вартість тепличних огірків спостерігається у лютому і скільки вони коштують у популярних українських супермаркетах, розбирався "Телеграф".

Де найдешевше можна придбати свіжі огірки

За даними сайту Мінфін, найдорожчі огірки продаються в Megamarket — тут за них просять 161 гривню 90 копійок. Це стосується "гладких" сортів.

Найдешевше кілограм короткоплідних сортів огірків можна купити в супермаркетах Auchan та Metro — тут вони коштують 109,90 гривень за кілограм.

Тим часом у супермаркеті "АТБ" найдешевша пропозиція за кілограм огірків становить 109 гривень 89 копійок. Найдорожчі салатні огірки коштують 139, 89 гривень.

У супермаркеті "Фора" найдешевші огірки коштують 99,89 гривень. Найдорожча ж позиція — це огірок "Український" за 134, 90 гривень.

У супермаркеті "Сільпо" найдешевші огірки коштують 150 гривень за кілограм, а найдорожчі – 399 гривень за кіло. Це сорт "Гордій екстра", який раніше коштував у цій мережі супермаркетів 499 гривень за кіло, але тепер на нього очевидно оголошено "знижку".

Нагадаємо, ми писали про те, де можна зараз придбати найдешевшу гречку. Серед розглянутих цін у різних магазинах України, найдешевше 1 кілограм гречки можна придбати у Auchan за 27,90 гривні. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними буде 12,1 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де продають найдешевші яйця в Україні. Ви здивуєтеся, але на десятку яєць можна заощадити, за бажання, понад 45 гривень.