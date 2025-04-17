Науковці відкрили новий вид "бойового" динозавра. Він мав "зброю" на хвості (фото)

Вперше знайдено відбитки анкілозаврів віком 100 мільйонів років

У Канаді виявили загадкові трипалі скам'янілі сліди динозаврів. Завдяки ним палеонтологи виявили нового динозавра в родині анкілозаврів (рід панцирних динозаврів) що отримав назву Ruopodosaurus clava.

Як розповідає Science Аlert, сліди знайшли поблизу міста Тамблер-Рідж у Британській Колумбії. У 2000 році там вже виявляли скам'янілості анкілозаврів. Проте вперше знайдено відбитки анкілозаврів віком 100 мільйонів років, які мають лише три пальці на задніх лапах.

"Ці сліди свідчать, що анкілозаври з бойовою булавою на хвості мешкали в Північній Америці впродовж періоду, який раніше вважали прогалиною в літописі скам’янілостей", – пояснила докторка Вікторія Арбур, палеонтологиня з Королівського музею Британської Колумбії та співавторка дослідження.

Важливість слідів у тому, що вони вперше в історії дають уявлення про те, який вигляд мав анкілозаврид – підгрупа панцирних динозаврів із трьома пальцями на ногах і важким хвостом-палицею. Раніше в Північній Америці знаходили лише сліди анкілозаврів виду Tetrapodosaurus borealis. Вони мали чотири пальці та належать до нодозаврид – споріднених динозаврів із гнучким хвостом без "зброї" на кінці.

За словами Вікторії Арбур, хоча науковці точно не знають, як виглядав новий вид динозаврів, вони встановили, що він був приблизно від 5 до 6 метрів завдовжки. Мав шипи на тілі та панцир, а його жорсткий хвіст мав потовщення-булаву.

Ruopodosaurus clava Фото: SciTechDaily

Як розповідав "Телеграф", вчені спростували одну з основних гіпотез про вимирання динозаврів. Основна теорія про причини вимирання динозаврів свідчить, що цих тварин погубив удар астероїда Чіксулуб, проте далеко не всі були з цим згодні.