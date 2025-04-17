Рус

Науковці відкрили новий вид "бойового" динозавра. Він мав "зброю" на хвості (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новий вид назвали Ruopodosaurus clava (Руоподозавр булава)
Новий вид назвали Ruopodosaurus clava (Руоподозавр булава). Фото Колаж "Телеграф"

Вперше знайдено відбитки анкілозаврів віком 100 мільйонів років

У Канаді виявили загадкові трипалі скам'янілі сліди динозаврів. Завдяки ним палеонтологи виявили нового динозавра в родині анкілозаврів (рід панцирних динозаврів) що отримав назву Ruopodosaurus clava.

Як розповідає Science Аlert, сліди знайшли поблизу міста Тамблер-Рідж у Британській Колумбії. У 2000 році там вже виявляли скам'янілості анкілозаврів. Проте вперше знайдено відбитки анкілозаврів віком 100 мільйонів років, які мають лише три пальці на задніх лапах.

"Ці сліди свідчать, що анкілозаври з бойовою булавою на хвості мешкали в Північній Америці впродовж періоду, який раніше вважали прогалиною в літописі скам’янілостей", – пояснила докторка Вікторія Арбур, палеонтологиня з Королівського музею Британської Колумбії та співавторка дослідження.

Важливість слідів у тому, що вони вперше в історії дають уявлення про те, який вигляд мав анкілозаврид – підгрупа панцирних динозаврів із трьома пальцями на ногах і важким хвостом-палицею. Раніше в Північній Америці знаходили лише сліди анкілозаврів виду Tetrapodosaurus borealis. Вони мали чотири пальці та належать до нодозаврид – споріднених динозаврів із гнучким хвостом без "зброї" на кінці.

За словами Вікторії Арбур, хоча науковці точно не знають, як виглядав новий вид динозаврів, вони встановили, що він був приблизно від 5 до 6 метрів завдовжки. Мав шипи на тілі та панцир, а його жорсткий хвіст мав потовщення-булаву.

Ruopodosaurus clava Фото: SciTechDaily

Як розповідав "Телеграф", вчені спростували одну з основних гіпотез про вимирання динозаврів. Основна теорія про причини вимирання динозаврів свідчить, що цих тварин погубив удар астероїда Чіксулуб, проте далеко не всі були з цим згодні.

Теги:
#Канада #Наука #Динозавр #Скам'янілості