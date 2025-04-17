В Україні можна непогано заробити на "інстаграмних" гусаках: скільки коштують і як виглядають

Гуски несуть яйця

Купити домашню тваринку в наш час можна навіть не виходячи з дому. Це стосується не тільки котиків, яких продають за шалені гроші, але й гусей.

На сайті з продажу товарів з'явилося цікаве оголошення про продаж трьох домашніх гусей з незвичним забарвленням. Ціна вказана 700 гривень, але не уточнюється, чи стосується вона всіх трьох птахів разом, чи кожної окремо.

Продавець в оголошенні зазначив, що дві гуски несуть яйця. А це дозволить майбутнім власникам не лише насолоджуватись естетичною красою птахів, але й мати свіжі гусячі яйця для приготування сніданків.

Що в них особливого

Запропоновані птахи мають мармурове забарвлення, характерне для померанської породи. Такі ефектні гуси можуть стати справжніми зірками соціальних мереж завдяки своєму незвичайному вигляду.

Померанські гуси відомі своєю витривалістю та невибагливістю до умов утримання. Ця порода з'явилась у Німеччині і вважається однією з найстаріших європейських. Гуси мають добрий апетит, швидко ростуть.

Гуси цієї породи, як і більшість інших представників, захищають свою територію, особливо під час розмноження. Вони можуть щипати чи кусати, якщо відчувають загрозу, проте при правильному поводженні стають досить спокійними.

А щоб їм було комфортно, то гускам необхідно забезпечити доступ до трави та водойми для плавання.

Що вони їдять

В їх раціон входить трава, зелень, овочі, зернові суміші. Взимку раціон доповнюють сіном, коренеплодами та комбікормами. Важливо також забезпечити птахам сухе та тепле приміщення для ночівлі, особливо в холодну пору року.

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